【测试版本0.9.2.317】12.8更新公告

【重要】本次更新内容仅在测试版本更新，会有较多的bug，将在版本稳定后升级至steam默认版本（稳定版本）。

如果想体验测试版内容，需要加入测试，具体加入方式在公告最后。

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优化：

调整了战场UI的一些细节

调节了血条显示的位置和方式。

稍微向上调整了下方UI的位置，同时加大了灵气数字的字体。 优化了NPC信息界面遁速神识和血量的显示

现在NPC通过悟道和功法增加的血量遁速和神识都会显示在属性面板上了。

Bug修复：

修复了入微只给一层振剑的bug 修复了ctrl和alt都会关闭物品详情界面的bug 修复了NPC突破时没有正常增加遁速的bug 修复了使用蚀神刺后卡死的bug 修复了自愈的文案错误 修复金虹藏经阁二楼没有覆体印的bug 修复了九幽大圣和浪方大圣在战场上消失的bug 修复了灭灵掌请教错误的bug 修复了炙脉指效果异常的bug 修复了枯灵劲描述错误的bug 修复了天魔眼中会触发山中庄园奇遇的bug



今日碎碎念：

感觉已经差不多了，接下去战场UI的操作逻辑可能还有一些小优化。

有些关卡难度的也需要调整，如果有觉得哪些关卡难度过高的话可以各种反馈（之前发的收集楼都不知道歪到哪里去了）

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一. 测试版本的开放方式：



在steam库中右键觅长生，打开属性，选择测试选项卡，在请选择您想要参与的测试内选择testbranch - 测试版，不用输入代码，关闭后更新即可。



二. 测试版本与正式版本的存档位置和存档续用



正式版本存档位置：C:Users/用户名/AppData/LocalLow/yusuiInc/觅长生

测试版本存档位置：C:Users/用户名/AppData/LocalLow/yusuiInc/觅长生test

也可以用这串神秘代码定位到存档位置

%appdata%/../LocalLow/yusuiInc

把上面这串地址放到文件夹地址栏回车就是存档了



注：本测试版本与稳定版本的存档并不兼容，建议开新档体验。



三. 测试版本须知



在测试版本中，你可能会遇到强度突变、花式bug或存档崩溃，请坐和放宽。

遇到问题的解决方案

