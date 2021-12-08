【测试版本0.9.2.317】12.8更新公告

【重要】本次更新内容仅在测试版本更新，会有较多的bug，将在版本稳定后升级至steam默认版本（稳定版本）。
如果想体验测试版内容，需要加入测试，具体加入方式在公告最后。
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优化：
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调整了战场UI的一些细节
调节了血条显示的位置和方式。
稍微向上调整了下方UI的位置，同时加大了灵气数字的字体。
-
优化了NPC信息界面遁速神识和血量的显示
现在NPC通过悟道和功法增加的血量遁速和神识都会显示在属性面板上了。
Bug修复：
- 修复了入微只给一层振剑的bug
- 修复了ctrl和alt都会关闭物品详情界面的bug
- 修复了NPC突破时没有正常增加遁速的bug
- 修复了使用蚀神刺后卡死的bug
- 修复了自愈的文案错误
- 修复金虹藏经阁二楼没有覆体印的bug
- 修复了九幽大圣和浪方大圣在战场上消失的bug
- 修复了灭灵掌请教错误的bug
- 修复了炙脉指效果异常的bug
- 修复了枯灵劲描述错误的bug
- 修复了天魔眼中会触发山中庄园奇遇的bug
今日碎碎念：
感觉已经差不多了，接下去战场UI的操作逻辑可能还有一些小优化。
有些关卡难度的也需要调整，如果有觉得哪些关卡难度过高的话可以各种反馈（之前发的收集楼都不知道歪到哪里去了）
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一. 测试版本的开放方式：
在steam库中右键觅长生，打开属性，选择测试选项卡，在请选择您想要参与的测试内选择testbranch - 测试版，不用输入代码，关闭后更新即可。
二. 测试版本与正式版本的存档位置和存档续用
正式版本存档位置：C:Users/用户名/AppData/LocalLow/yusuiInc/觅长生
测试版本存档位置：C:Users/用户名/AppData/LocalLow/yusuiInc/觅长生test
也可以用这串神秘代码定位到存档位置
%appdata%/../LocalLow/yusuiInc
把上面这串地址放到文件夹地址栏回车就是存档了
注：本测试版本与稳定版本的存档并不兼容，建议开新档体验。
三. 测试版本须知
在测试版本中，你可能会遇到强度突变、花式bug或存档崩溃，请坐和放宽。
遇到问题的解决方案
- 加群找管理：
觅长生-升仙台（官方一群）：908385158 （已满）
觅长生-斗法台（官方二群）：759875274 （已满）
觅长生-东石谷（官方三群）：1045590922 （已满）
觅长生-逸风城（官方四群）：927196001（已满）
觅长生-武陵城（官方五群）：787138498（已满）
觅长生-天星城（官方六群）：603856248（已满）
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觅长生-广陵城（官方八群）：421258215
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