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觅长生 update for 8 December 2021

【测试版本0.9.2.317】12.8更新公告

Share · View all patches · Build 7846571 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community
This build has not been seen in a public branch.

【重要】本次更新内容仅在测试版本更新，会有较多的bug，将在版本稳定后升级至steam默认版本（稳定版本）。

如果想体验测试版内容，需要加入测试，具体加入方式在公告最后。

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优化：

  1. 调整了战场UI的一些细节

    调节了血条显示的位置和方式。

    稍微向上调整了下方UI的位置，同时加大了灵气数字的字体。

  2. 优化了NPC信息界面遁速神识和血量的显示

    现在NPC通过悟道和功法增加的血量遁速和神识都会显示在属性面板上了。

Bug修复：

  1. 修复了入微只给一层振剑的bug
  2. 修复了ctrl和alt都会关闭物品详情界面的bug
  3. 修复了NPC突破时没有正常增加遁速的bug
  4. 修复了使用蚀神刺后卡死的bug
  5. 修复了自愈的文案错误
  6. 修复金虹藏经阁二楼没有覆体印的bug
  7. 修复了九幽大圣和浪方大圣在战场上消失的bug
  8. 修复了灭灵掌请教错误的bug
  9. 修复了炙脉指效果异常的bug
  10. 修复了枯灵劲描述错误的bug
  11. 修复了天魔眼中会触发山中庄园奇遇的bug

 

今日碎碎念：

感觉已经差不多了，接下去战场UI的操作逻辑可能还有一些小优化。

有些关卡难度的也需要调整，如果有觉得哪些关卡难度过高的话可以各种反馈（之前发的收集楼都不知道歪到哪里去了）

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一. 测试版本的开放方式：

 

在steam库中右键觅长生，打开属性，选择测试选项卡，在请选择您想要参与的测试内选择testbranch - 测试版，不用输入代码，关闭后更新即可。

 

二. 测试版本与正式版本的存档位置和存档续用

 

正式版本存档位置：C:Users/用户名/AppData/LocalLow/yusuiInc/觅长生

测试版本存档位置：C:Users/用户名/AppData/LocalLow/yusuiInc/觅长生test

也可以用这串神秘代码定位到存档位置

%appdata%/../LocalLow/yusuiInc

把上面这串地址放到文件夹地址栏回车就是存档了

 

注：本测试版本与稳定版本的存档并不兼容，建议开新档体验。

 

三. 测试版本须知

 

在测试版本中，你可能会遇到强度突变、花式bug或存档崩溃，请坐和放宽。

遇到问题的解决方案

 

  1. 加群找管理：

    觅长生-升仙台（官方一群）：908385158 （已满）

    觅长生-斗法台（官方二群）：759875274 （已满）

    觅长生-东石谷（官方三群）：1045590922 （已满）

    觅长生-逸风城（官方四群）：927196001（已满）

    觅长生-武陵城（官方五群）：787138498（已满）

    觅长生-天星城（官方六群）：603856248（已满）

    觅长生-云汐城（官方七群）：1014043596（已满）

    觅长生-广陵城（官方八群）：421258215

     
  2. 到论坛发帖：

    3DM论坛觅长生专版

    百度贴吧觅长生吧

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