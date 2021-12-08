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白马非马 update for 8 December 2021

2021/12/8 更新及修复

Share · View all patches · Build 7845871 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

官方交流群：756815440

  1. 添加-灵植灵兽事件功能（产生新的增益buff以及减益buff以及部分特殊作用）（需要灵植灵兽总和数量大于30才会触发事件）

  2. 修复-内存泄漏引起的游戏闪退bug

  3. 修复-钓鱼时触发事件导致崩溃bug

  4. 修复-三清殿偷东西报错bug

  5. 修复-偷窃时产生的崩溃bug（但异次元bug依旧可能存在）

Changed files in this update

白马非马 Content Depot 1501971
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