2021/12/7 更新修复及调整

官方交流群：756815440
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添加-斗战之道详细信息
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调整-仙门遗址选择期间不允许移动
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调整-打开仓库时时间暂停
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调整-降低了天时令的效果
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修复-在灵植未种植的时候可以看到潜力寿命及状态bug
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修复-各种灵植灵兽符篆（生产工具）使用后报错bug
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修复-仙门遗址内技能不正常跃升bug
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修复-经验等级及经验不正常提升bug
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