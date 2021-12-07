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白马非马 update for 7 December 2021

2021/12/7 更新修复及调整

Share · View all patches · Build 7841333 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

官方交流群：756815440

  1. 添加-斗战之道详细信息

  2. 调整-仙门遗址选择期间不允许移动

  3. 调整-打开仓库时时间暂停

  4. 调整-降低了天时令的效果

  5. 修复-在灵植未种植的时候可以看到潜力寿命及状态bug

  6. 修复-各种灵植灵兽符篆（生产工具）使用后报错bug

  7. 修复-仙门遗址内技能不正常跃升bug

  8. 修复-经验等级及经验不正常提升bug

Changed files in this update

白马非马 Content Depot 1501971
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