【测试版本0.9.2.316】12.7更新公告

【重要】本次更新内容仅在测试版本更新，会有较多的bug，将在版本稳定后升级至steam默认版本（稳定版本）。

如果想体验测试版内容，需要加入测试，具体加入方式在公告最后。

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优化：

优化了离火门灼烧流派和师傅对战时因为双方都有浴火而无法有效对对方造成伤害的问题，现在双方在战斗时浴火都不会生效了。

Bug修复：