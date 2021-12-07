【测试版本0.9.2.316】12.7更新公告

【重要】本次更新内容仅在测试版本更新，会有较多的bug，将在版本稳定后升级至steam默认版本（稳定版本）。
如果想体验测试版内容，需要加入测试，具体加入方式在公告最后。
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优化：
- 优化了离火门灼烧流派和师傅对战时因为双方都有浴火而无法有效对对方造成伤害的问题，现在双方在战斗时浴火都不会生效了。
Bug修复：
- 修复了紫霄功效果异常的bug
- 修复了使用esc关闭请教界面时物品详情不跟随消失的bug
- 修复了帮助他人夺得矿脉后依然会收到争夺失败的传音符的bug
- 修复了可以通过切换装备方案复制法宝的bug
- 修复了炼器时同样属性的词条字体颜色显示不同的bug
- 修复了冲虚上人的神识大道异常生效的bug
- 修复了连续炼器时灵纹有概率不生效的bug
- 天魔眼里出现了奇遇山中庄园的bug
- 修复了九天劫火不能领悟的bug
- 修复了仙山妙药任务过期了任务却没有关闭的bug
- 修复了冰魄经没有正确生效的bug
- 修复了金虹剑派藏经阁没有神通通穴的bug
- 修复了神通化血毒掌还有缠绕词条的说明的bug
- 修复了剑系悟道第二层重剑会被无伤害的剑系技能消耗的bug
- 修复了引力术秘籍品阶和描述不符的bug
- 修复了星河剑典前置条件只有水道剑道小成的bug
- 修复了星河剑典第一回合不会生效的bug
- 修复了蓄势印不正常生效且会导致战斗结算卡死的bug
- 修复了辟火辟毒类法宝没有正确生效的bug
- 修复了幽神录没有图标的bug
- 修复了炼器中依然有灵气牌描述的bug
- 修复了离火门藏经阁师兄对化焰诀的说明与实际效果不符的bug
- 修复了通过门派大比无法获得师傅传音符任务的bug
- 修复了到金丹期后的传音符任务结算错误导致后npc行动卡死的bug
今日碎碎念：
这就是Bug之海（确信）
但是严格对比昨天来说应该是bug之湖？
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一. 测试版本的开放方式：
在steam库中右键觅长生，打开属性，选择测试选项卡，在请选择您想要参与的测试内选择testbranch - 测试版，不用输入代码，关闭后更新即可。
二. 测试版本与正式版本的存档位置和存档续用
正式版本存档位置：C:Users/用户名/AppData/LocalLow/yusuiInc/觅长生
测试版本存档位置：C:Users/用户名/AppData/LocalLow/yusuiInc/觅长生test
也可以用这串神秘代码定位到存档位置
%appdata%/../LocalLow/yusuiInc
把上面这串地址放到文件夹地址栏回车就是存档了
注：本测试版本与稳定版本的存档并不兼容，建议开新档体验。
三. 测试版本须知
在测试版本中，你可能会遇到强度突变、花式bug或存档崩溃，请坐和放宽。
遇到问题的解决方案
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觅长生-升仙台（官方一群）：908385158 （已满）
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