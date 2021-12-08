2021.12.08 更新內容(版本 1.12.07.1)

更新内容：

优化游戏效能。 修正游戏内部分文字错误。 修正长空村老黑犬的异常动作。 更新「深夜对酌」任务触发条件。 更新围棋第41题「挖」说明文字。 修正部分物品卖价设定有误的问题。 修正脚步声与脚步特效类别错误的问题。 修正八卦功能文字与实际能力不符问题。 修正八卦「艮」天赋增伤数值异常问题。 修正与温翠书组队可进入杭州地道的问题。 修正与温翠书组队时传送到桑田村会离队的问题。 修正对品香二房出示错误物品时，导致游戏卡住的问题。 修正送米任务沉重状态下触发事件，状态会被清除的问题。 修正登峰村机关塔，解锁机关门尚未完成就会先打开的问题。 修正「叶圆圆的请求」任务，在调查完老巢密道后任务书空白的问题。 修正从八卦点数或心法点数 Icon 开启接口时，正上方选单显示异常的问题。 修正藏墨线情报「藏墨心法」、少林线情报「慧信」、「美丽风景」、「雕像机关」没有回收的问题。 修正解完欧阳春所有任务后，还能在迎春楼接到「似乎可以在京东驿见到武功高强的北侠-欧阳春」的传闻。

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