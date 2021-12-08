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天命奇御二 Fate Seeker II update for 8 December 2021

2021.12.08 更新內容(版本 1.12.07.1)

Share · View all patches · Build 7840452 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

更新内容：

  1. 优化游戏效能。
  2. 修正游戏内部分文字错误。
  3. 修正长空村老黑犬的异常动作。
  4. 更新「深夜对酌」任务触发条件。
  5. 更新围棋第41题「挖」说明文字。
  6. 修正部分物品卖价设定有误的问题。
  7. 修正脚步声与脚步特效类别错误的问题。
  8. 修正八卦功能文字与实际能力不符问题。
  9. 修正八卦「艮」天赋增伤数值异常问题。
  10. 修正与温翠书组队可进入杭州地道的问题。
  11. 修正与温翠书组队时传送到桑田村会离队的问题。
  12. 修正对品香二房出示错误物品时，导致游戏卡住的问题。
  13. 修正送米任务沉重状态下触发事件，状态会被清除的问题。
  14. 修正登峰村机关塔，解锁机关门尚未完成就会先打开的问题。
  15. 修正「叶圆圆的请求」任务，在调查完老巢密道后任务书空白的问题。
  16. 修正从八卦点数或心法点数 Icon 开启接口时，正上方选单显示异常的问题。
  17. 修正藏墨线情报「藏墨心法」、少林线情报「慧信」、「美丽风景」、「雕像机关」没有回收的问题。
  18. 修正解完欧阳春所有任务后，还能在迎春楼接到「似乎可以在京东驿见到武功高强的北侠-欧阳春」的传闻。

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天命奇御二 Content Depot 1559391
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