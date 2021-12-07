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白马非马 update for 7 December 2021

2021/12/7 更新修复及调整

Share · View all patches · Build 7840024 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

  1. 添加-一键放入功能

  2. 添加-法宝装备品级说明

  3. 调整-灵植灵兽潜力上限空间增加，寿数略微增加

  4. 修复-再次尝试修复无法偷窃且偷窃时可能引起的报错崩溃bug（旧有存档依旧无法修复，新档或许可行）

  5. 修复-使用女性角色时地图上显示的依旧为男性头像bug

  6. 修复-鱼类转头速度过快导致原地抽搐bug

Changed files in this update

白马非马 Content Depot 1501971
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