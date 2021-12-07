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添加-一键放入功能
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添加-法宝装备品级说明
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调整-灵植灵兽潜力上限空间增加，寿数略微增加
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修复-再次尝试修复无法偷窃且偷窃时可能引起的报错崩溃bug（旧有存档依旧无法修复，新档或许可行）
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修复-使用女性角色时地图上显示的依旧为男性头像bug
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修复-鱼类转头速度过快导致原地抽搐bug
白马非马 update for 7 December 2021
2021/12/7 更新修复及调整
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添加-一键放入功能
添加-法宝装备品级说明
调整-灵植灵兽潜力上限空间增加，寿数略微增加
修复-再次尝试修复无法偷窃且偷窃时可能引起的报错崩溃bug（旧有存档依旧无法修复，新档或许可行）
修复-使用女性角色时地图上显示的依旧为男性头像bug
修复-鱼类转头速度过快导致原地抽搐bug
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