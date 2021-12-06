V2.003版本更新内容(2021.12.06)

1.修复了通关11日剧情后所有时间轴下方名称都变成了“列车”的BUG

2.修复了通关之后可以通过新歌德嘉重新获得命定值的BUG（如果仍然存在，请务必告诉我ORZ）

3.修复了Music模块第一首和最后一首使用上一曲、下一曲功能后导致报错存档爆炸的BUG

另外，完整版游戏使用了和先行版不同的参数名称，导致调用旧存档时，轻则出现关系网界面配角资料丢失问题，重则打不开游戏……

建议请玩过先行版的玩家删除以下位置的存档文件，重新开始游玩：

(你的steam库地址）\SteamLibrary\steamapps\common\Zsdov Thi Godhrkar\game\saves C:\Users\（你的用户名）\AppData\Roaming\RenPy\ZsdovThiGodhrkar

如果您在游戏过程中遇到了其他BUG，可查阅晚钟常规问题查阅表：

http://t.cn/A6x0wYvs

如发现您的问题未列入其中，可点击右上角申请编辑权限后，在新行中参照格式进行填写反馈

在游戏发布后至2021年12月31日，谢绝在游戏玩家群内讨论11号之后的剧情内容，以免影响其他玩家的游玩体验。

如需要讨论剧透内容，可移步剧透讨论群：687046751