《杀戮地城》2.1稳定版本更新，和新版即将大更新内容预览，保证超值超多

一、2.1版本更新修复内容

当前版本为现阶段稳定版本，之后开始不断更新内容、事件、单人自选模式和优化体验，除非再有恶性bug，否则不会频繁更新了，请大家放心更新

1、狂战士的传承修改为狂战士出战初始自动叠加暴走和嗜血1回合，每3级增加1回合，这样就解决了狂战士开局叠加buff的费时间问题

2、修复了生命奇迹遗物多次叠加护盾的问题，现在改为首次30%生命触发

3、修复了全部buff技能的算法，现在buff技能分为行动前和行动后，例如暴走buff，不会在行动前提前扣减了，灼烧之类的buff会在行动前扣减

4、修复了命运抉择不掉血的问题

5、修复了格挡反击可以给全部职业触发的问题

6、修复了buff触发等问题

7、修复了剑士传承改为剑士出战全员暴击伤害额外增加5，每级增加2

8、修复了事件中神秘阴影加入队员后消失过快的问题

9、修复了部分词条连锁的先后顺序触发

10、全部吸血类技能无法对尸体生效，意思是，如果这次造成伤害后，目标会成为尸体，则停止一切可以触发的连锁，不会造成对尸体连招然后打出好多连招的效果了。

二、新版本更新预览

1、 全新玩法——单人随机自选模式

大家看到传承下面的最后四个人物了吗，那个就是全新模式的新英雄，具体玩法是，白板人物，就是不存在技能的人物，然后通过单人模式专属的新增事件，来学习技能和解锁传承，技能学习每次事件有五个，每个事件会生成相应的三个技能，玩家可以选择学习，然后不存在升级技能，只要再次学习这个技能就可以升级了，然后还是词条搭配，单人玩法下，技能除了目前的十二个职业的技能，还会新出16个专属单人玩法技能，请等待更新，单人玩法角色预览在上面

2、全部职业的转职技能（具体玩法保密，其实是我还没平衡转职技能……）

3、全新的事件系统，包括地图玩法，真的是全新模式，不再是通过事件推进游戏，这个是重点

4、新的词条和遗物，新的玩法等待您们解锁

5、全怪物的图鉴模式，包括怪物的能力，背景故事，可能生成的词条

6、装备系统更改，分为轻甲，重甲，布甲，不再是全职业混穿了

and many more，谢谢大家的支持