【测试版本0.9.2.315】12.6更新公告

【重要】本次更新内容仅在测试版本更新，会有较多的bug，将在版本稳定后升级至steam默认版本（稳定版本）。
如果想体验测试版内容，需要加入测试，具体加入方式在公告最后。
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优化：
- 加快了灵气切换时数字显示的速度
- 加快了御剑飞行时的移动速度
- 降低了血剑宫功法的强度
- 降低了星宫剧情中的血剑宫敌人的关卡强度
- 降低了星宫第三段剧情中的冲虚真人的关卡强度
Bug修复：
- 修复了门派后山会错误遇到狐狸的bug
- 修复了星河剑典、冰魄经等功法无法领悟的bug
- 修复了护盾的异常受击显示的bug
- 修复了冰心诀无限加心境的bug
- 修复了论道结算在某些情况下会给过高品阶思绪的bug
- 修复了可能会出现克苏鲁式未知生物并卡死的bug
- 修复了阵道集中没有生效的bug
- 修复了炼器灵气小于10点时炼制会卡死的bug
- 修复了筑基成功后筑基洗髓额外增加的血量显示错误的bug
- 修复了感悟思绪时获取的悟道经验变少的bug
- 修复了三阳玄火变的描述与品阶不符的bug
- 修复了重剑诀描述与属性不符的bug
- 修复了化尘NPC不会正常攻击的bug
- 修复了元戎飞沙诀技能描述错误的bug
- 修复了没有NPC会阴阳劲的bug
- 修复了悟道洗髓的描述错误
- 修复了雾相化身一场战斗只能使用一次的bug
- 修复了五鬼附身术的描述错误
- 修复了千刃术的属性错误
- 修复了隐虚破的描述错误
- 修复了金虹剑派会金虹剑阵但阵道境界不够的bug
- 修复了化焰诀没有正常叠加化焰的bug
- 修复了宁州古迹空间裂隙中有一个点无视体道大成的bug
- 修复了神秘玉牌的名称错误
- 修复了能买到1块灵石的静气诀的bug
- 修复了土系悟道凝沙不能提升天崩地裂
- 修复了阵悟道里的聚灵无法正常生效的bug
- 修复了剑道的悟道轻剑效果错误的bug
- 修复了太乙剑决无法提升技能额外增幅伤害的bug
- 修复了寸芒只增加了一层内伤的bug
- 修复了凝霜仙子不会裂冰诀的bug
- 修复了星河剑典效果异常的bug
- 修复了乾坤化剑诀剑气收益过高的bug
- 修复了真元剑描述和伤害不符的bug
- 修复了白帝圣剑的buff说明中有流血的bug
- 修复了部分属性材料炼制护罩时收益并没有增加的bug
- 修复了阴阳夺魄针效果错误的bug
- 修复了玄玲仙子还会砺剑诀的bug
- 修复了化血盾数值过高的bug
- 修复了神焰剑效果没有增加调整的bug
- 修复了游神御水诀buff描述错误的bug
- 修复了与弈星终局的傀儡战斗会卡死的bug
- 修复了饰品中的蓄势会在回合开始时就生效的bug
- 修复了调查化尘教的事件无法触发的bug
- 修复了化尘教入门会送两份神通的bug
- 修复了星河剑派入门会送2件衣服的bug
- 修复了新的师门任务中流程错乱无法正常进行的bug
- 修复了龙隐洞中移动还消耗时间的bug
- 修复了人剑练气时伤害过高的bug
- 修复了星铃儿第二个奇遇时间中的文案错误
- 修复了一些文案错误
- 修复了一些文案中对话人物错误的bug
今日碎碎念：
这就是Bug之海吗（望天）
另外有些NPC神通功法配置之类的bug可能不会立即修复，要等NPC突破境界学习新的功法时才会生效。
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一. 测试版本的开放方式：
在steam库中右键觅长生，打开属性，选择测试选项卡，在请选择您想要参与的测试内选择testbranch - 测试版，不用输入代码，关闭后更新即可。
二. 测试版本与正式版本的存档位置和存档续用
正式版本存档位置：C:Users/用户名/AppData/LocalLow/yusuiInc/觅长生
测试版本存档位置：C:Users/用户名/AppData/LocalLow/yusuiInc/觅长生test
也可以用这串神秘代码定位到存档位置
%appdata%/../LocalLow/yusuiInc
把上面这串地址放到文件夹地址栏回车就是存档了
注：本测试版本与稳定版本的存档并不兼容，建议开新档体验。
三. 测试版本须知
在测试版本中，你可能会遇到强度突变、花式bug或存档崩溃，请坐和放宽。
遇到问题的解决方案
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觅长生-升仙台（官方一群）：908385158 （已满）
觅长生-斗法台（官方二群）：759875274 （已满）
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