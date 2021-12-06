【测试版本0.9.2.315】12.6更新公告

【重要】本次更新内容仅在测试版本更新，会有较多的bug，将在版本稳定后升级至steam默认版本（稳定版本）。

如果想体验测试版内容，需要加入测试，具体加入方式在公告最后。

——————————————————————————————————————————

优化：

加快了灵气切换时数字显示的速度 加快了御剑飞行时的移动速度 降低了血剑宫功法的强度 降低了星宫剧情中的血剑宫敌人的关卡强度 降低了星宫第三段剧情中的冲虚真人的关卡强度

Bug修复：

修复了门派后山会错误遇到狐狸的bug 修复了星河剑典、冰魄经等功法无法领悟的bug 修复了护盾的异常受击显示的bug 修复了冰心诀无限加心境的bug 修复了论道结算在某些情况下会给过高品阶思绪的bug 修复了可能会出现克苏鲁式未知生物并卡死的bug 修复了阵道集中没有生效的bug 修复了炼器灵气小于10点时炼制会卡死的bug 修复了筑基成功后筑基洗髓额外增加的血量显示错误的bug 修复了感悟思绪时获取的悟道经验变少的bug 修复了三阳玄火变的描述与品阶不符的bug 修复了重剑诀描述与属性不符的bug 修复了化尘NPC不会正常攻击的bug 修复了元戎飞沙诀技能描述错误的bug 修复了没有NPC会阴阳劲的bug 修复了悟道洗髓的描述错误 修复了雾相化身一场战斗只能使用一次的bug 修复了五鬼附身术的描述错误 修复了千刃术的属性错误 修复了隐虚破的描述错误 修复了金虹剑派会金虹剑阵但阵道境界不够的bug 修复了化焰诀没有正常叠加化焰的bug 修复了宁州古迹空间裂隙中有一个点无视体道大成的bug 修复了神秘玉牌的名称错误 修复了能买到1块灵石的静气诀的bug 修复了土系悟道凝沙不能提升天崩地裂 修复了阵悟道里的聚灵无法正常生效的bug 修复了剑道的悟道轻剑效果错误的bug 修复了太乙剑决无法提升技能额外增幅伤害的bug 修复了寸芒只增加了一层内伤的bug 修复了凝霜仙子不会裂冰诀的bug 修复了星河剑典效果异常的bug 修复了乾坤化剑诀剑气收益过高的bug 修复了真元剑描述和伤害不符的bug 修复了白帝圣剑的buff说明中有流血的bug 修复了部分属性材料炼制护罩时收益并没有增加的bug 修复了阴阳夺魄针效果错误的bug 修复了玄玲仙子还会砺剑诀的bug 修复了化血盾数值过高的bug 修复了神焰剑效果没有增加调整的bug 修复了游神御水诀buff描述错误的bug 修复了与弈星终局的傀儡战斗会卡死的bug 修复了饰品中的蓄势会在回合开始时就生效的bug 修复了调查化尘教的事件无法触发的bug 修复了化尘教入门会送两份神通的bug 修复了星河剑派入门会送2件衣服的bug 修复了新的师门任务中流程错乱无法正常进行的bug 修复了龙隐洞中移动还消耗时间的bug 修复了人剑练气时伤害过高的bug 修复了星铃儿第二个奇遇时间中的文案错误 修复了一些文案错误 修复了一些文案中对话人物错误的bug



今日碎碎念：

这就是Bug之海吗（望天）

另外有些NPC神通功法配置之类的bug可能不会立即修复，要等NPC突破境界学习新的功法时才会生效。

——————————————————————————————————————————

一. 测试版本的开放方式：



在steam库中右键觅长生，打开属性，选择测试选项卡，在请选择您想要参与的测试内选择testbranch - 测试版，不用输入代码，关闭后更新即可。



二. 测试版本与正式版本的存档位置和存档续用



正式版本存档位置：C:Users/用户名/AppData/LocalLow/yusuiInc/觅长生

测试版本存档位置：C:Users/用户名/AppData/LocalLow/yusuiInc/觅长生test

也可以用这串神秘代码定位到存档位置

%appdata%/../LocalLow/yusuiInc

把上面这串地址放到文件夹地址栏回车就是存档了



注：本测试版本与稳定版本的存档并不兼容，建议开新档体验。



三. 测试版本须知



在测试版本中，你可能会遇到强度突变、花式bug或存档崩溃，请坐和放宽。

遇到问题的解决方案

