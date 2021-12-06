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白马非马 update for 6 December 2021

2021/12/6 14:00修复及调整

Share · View all patches · Build 7833245 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

官方交流群：756815440

  1. 修复-功法显示错误时会崩溃报错bug（删除了会报错的功法，属性保留）

  2. 修复-钓鱼事件停止15秒实际上并没有15秒bug

  3. 修复-突破后修炼速度显示归零bug

  4. 修复-满级时采集灵物等级为最低

  5. 修复-文鳐鱼增益buff不生效bug

  6. 修复-esc键时间暂停后依旧可以钓鱼以及移动bug

  7. 调整-修炼速度、功法修炼速度或大道领悟速度过快

  8. 调整-捕鱼网的产出现在不会包括王鱼以及神鱼了

Changed files in this update

白马非马 Content Depot 1501971
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