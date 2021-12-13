Release game

《游戏设计艺术》一书认为，游戏有四个要素（技术、故事、美感、机制），大概就可以通俗地认为分别对应（编程，剧情，美术，玩法）。

美术的成本不低，即便是独创性的美术风格，也很容易被人模仿。玩法，更容易被模仿。编程，需要的是运行稳定，很少有以技术特性为卖点的游戏——我上个游戏里吹过的牛逼算一个例外。

剧情，是独立游戏最容易做突破的元素。大厂没法抄，即使他可能抄袭了你，甚至还可能打赢了抄袭你的官司。但是他抄了第一集，他也不知道你头脑中第二集长什么样。

很多3A大作和好评如潮的独立游戏，都是在讲述出色的故事。所以，至少可以说，某些游戏设计流派的理论和实践都表明了一点：游戏剧情很重要。

有了出色的剧情，你构建了一个完整的世界，就不怕美术，玩法的创新被人抄袭。

否则大厂可能靠强大的营销，把你的美术和玩法发扬光大，再你把的游戏扫进了历史的尘埃。

我很注重游戏剧情。但有一个不可避免的问题是“内容审查”，也就是“敏感信息”。

我个人认为我在售的游戏是没有敏感信息的，或者确切地说是主动过滤了所有敏感信息的，但别人未必这么想。所以就很有必要对游戏的一些剧情进行解析，避免玩家向“歪曲”的方向去理解。

大概很少有作者去解析自己的作品，如果我不必为“歪曲理解”担心的话，这些解析我是不会写的，还请大家不要嘲笑我作为创作者的这个“不专业”行为。

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《看谁先死》剧情上类似“情景剧”，一共有28个显式成就，5个隐藏成就。写剧情之前，我看了《东周列国：春秋篇》的电视剧，所以有很多春秋时期典故。还有一些是《人类起源》故事线前传。

玩家如果有想知道《人类起源》命名的相关的成就都在讲什么，可以购买我的上两款游戏，《人类起源》和《人类起源：刘兰芝》，再参阅我对《人类起源：刘兰芝》的解析来看。

https://store.steampowered.com/app/1507110/_/

https://store.steampowered.com/app/1274430/_/

如果玩家不是很好奇《人类起源》在讲一个什么故事，把《看谁先死》 当成独立故事也是可以的。

除了《东周列国：春秋篇》，《人类起源》故事线之外，其他的都是我绞尽脑汁，东拼西凑想出来的。凑够了30多个故事，觉得大概足够让玩家玩完所有剧情，刚好超过2小时，就没再继续往下写。

我把我认为需要解析的剧情简单介绍一下。

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《万物皆数》

毕达哥拉斯学派一个叫西帕苏斯的学者，根据毕达哥拉斯定理，发现了正方形的对角线不是有理数的事实。

如何证明根号2是无理数，玩家可以自行搜索。大概是初中奥数题的难度。

毕达哥拉斯学派接受不了这个事实，把西帕苏斯扔到海里杀人灭口了。

但历史不仅没有帮毕达哥拉斯学派藏住无理数，而且连西帕苏斯被他们扔海里的这个事，也没藏住。

给西帕苏斯定的三条罪，实际上是给苏格拉底定的三条罪，有的也把前两条合并为一条说给苏格拉底定了两条罪。总而言之，罪名都不是我原创的。

《倒行逆施》

倒行逆施这个成语讲的就是伍子胥的故事。春秋战国，现在看，自然是中国历史的一部分。

但是当时的人，是如何看待这些战争的，我个人已经无从感知。

比如秦国在西面，百里奚给秦王出的主意，你就吞并西戎各个小国就行了，别急着去中原称霸。楚国在南面，只有一个很低的爵位，被其他国家说成是南蛮，其他地区都流行诗经，楚国却流行楚辞。

各个国家的文字和对同一件事的历史记载，本身也不太一样。秦始皇统一六国之后，才开始统一文字。那么，秦始皇统一六国这件事本身，在其他六国看起来，是同一个民族的内部争夺，还是外族入侵了自己呢？

伍子胥带着吴国的兵，去攻打自己出生的楚国。但是历史上好像也并不是留了一边倒的骂名，伍子胥和孙子兵法的作者孙武还是好朋友。当时的人是从什么角度来看到这些事，也是个迷。至少对我是个谜。

我在《人类起源》里虚构的“僵尸侠”这个形象，可以说就是借鉴了伍子胥。所以《倒行逆施》的成就，在游戏中有两个不同版本。

《为了天下》1和2，也是两个成就，像《人类起源：刘兰芝》某个片段一样，依然是致敬了张艺谋导演的《英雄》。

这两个成就看起来也很像，有凑字数的嫌疑，实际上略有差别。一个是把秦始皇的统一，看成是诸侯国作为周天子臣民内部的战争。另一个就是把秦始皇的统一，看成是一个外族入侵了六个国家来看待。秦始皇统一六国，在当时的人看来，更像是哪个，我无从得知，只能读者自己去理解了。

《勤劳致富》里讲的是一种不正当的仇富情节。可能有些人是犯罪了才富的，但是不能把所有的富人都认为是罪人，罪就是罪，富就是富，不能混为一谈。如果认为富人就是罪人，持这种观点，难道是想一直当穷人么？

《窃国者王》《浑水摸鱼一》，讲的是奴隶社会的统治者，认识到了占有奴隶并不能给自己带来很多财富。因为奴隶没有私产，工作积极性不高，光吃饭不干活。还不如把土地分给他们再收税来得快，所以奴隶制就逐渐消失了。这也是真实历史的缩影，比如废除“井田制”。

《骷髅军团》讲的是一个三国演义里的情节。我只是换下名字，再增加一点搞笑色彩。

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最后想要说的是《荷兰的房子》。如果这款游戏除了搞笑和放松，还能有一点什么精神财富，可能就是这段了。这段讲的真实存在过的一种炒房方式。

为什么标题是荷兰？

第一个原因，是人类历史上有记载最早的金融危机，是荷兰的郁金香泡沫事件。是不是最早，可能还有些争议，但总是一个很著名的事件。

第二个原因，故事角色有两伙，一个是女伯爵，骑士，狼三个人组成的“南印度公司”，另外一个是“龙”。我为了刻意避免了老套的“屠龙故事”。搞成了一个类似历史上荷兰东印度公司寻宝的故事。但名字改成了荷兰南印度公司。

第三个原因，就是这个事，可能不仅是发生在中国或美国。可能其他国家也是多少存在的，但我这里只分析一下这两个国家。

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有些开发商是如何炒房的呢？并不是像一般人想的，靠房价上涨的运气，而是要找一个“稳赚”的方式：用低成本盖好房子。然后把房价定成天价。再找来一些人假装买房子，甚至开发商可以帮他们出30%首付，通过银行审核后，100%的房款就会回到开发商手里，剩下的70%，再减去盖房成本，就是开发商稳赚的利润。如果开发商能找到其他“接盘侠”来接这个天价房，就更赚。如果没人接盘，就直接断供，让银行把房子收走。

简单说，盖个房子，定个高价。找个阿猫阿狗过银行审核，然后7折卖给银行。

这种操作不是我自己在这里胡编乱造，有房地产行业的知名律师，公开介绍了这种模式。

中国的房价，有大量专家学者UP主自媒体在报纸，电视，互联网，微信公众号上，都进行了非常多的讨论。而且十几年来持续不断。

让我印象最深刻的，是房地产行业著名律师张捷先生，在2010年写的一篇文章：《三大链条环环相扣 揭秘炒房团的敛财利益链》

“几乎所有人都认为炒房团的利润来源于房价的上涨，但这一假设本身就直接低估了房地产开发商的智商”

“这些“演员”主要来自富裕地区的农村，培训他们的言行以应对银行等部门的审查”

“开发商的老板之间也会互相介绍。其表象就是某个炒房群体会专门跟在某个开发商的身后买房子，开发商到哪里就买到哪里，炒到哪里”

这种模式，可以解释为什么房价这么高，很多楼盘却能做到一开盘，就立刻“售空”（原文：“高开盘价、开盘高成交量”）。

因为房子并不是卖给了住户，而是卖给了随便一个阿猫阿狗——听着像不像这两年比较火的“深房理”？

但是不是所有开盘即售空的高价房，都是炒的呢？比如“5千万蹲”？这个我不清楚。

那具体是哪个开发商直接参与了这种炒房模式呢？我还是不清楚，我只是给大家介绍一下张捷先生的一篇文章。很多内容需要大家自行判断。

那你要问：有这么好的文章，怎么不早介绍呢，实际上2010年，这文章刚出来不久，我就开始介绍了。我当时所在的公司还有一个公司杂志，我还用这篇文章的解析做了投稿，给了我300多块钱稿费——我要真能让每个人都能听我说什么，我更希望大家都来买我的游戏。

话说回来，如果部分地区的高房价真是这样形成的：那么解决办法也就很容易想到了：限制银行贷款。

限贷并不是说提高首付比例，或者必须有本地户口，五年社保这种限制。我不否定这种限制有其必要性。但即使首付比例苛刻到90%，开发商也依然可以通过把房价抬高到一百万一平米，获得银行10%的贷款，也就是10万，也远超过建筑成本的每平米几千块钱。只要能从银行贷来款，开发商依然有的赚。

理论上最根本的办法就是：禁止银行向房地产行业贷款，无论是购房贷款还是房产抵押贷款。但这种宁可错杀一千，不能放过一个的办法也不现实，即使最痛恨炒房，最想买房的人，你告诉他，为了打击炒房，以后你买房银行也不会给你贷款了，恐怕他也不太会接受。于是就有了各种在“贷款”上做限定的政策：

http://www.ce.cn/cysc/fdc/fc/202101/01/t20210101_36179472.shtml

《房地产贷款再戴“紧箍”！央行、银保监会出大招》

另外，现实中，也肯定有炒房的开发商和不炒房的开发商的区别，就像鹤岗这种一整套房子，也就只卖两万块钱的，也很难说，他在炒什么。

我在游戏剧情中，借角色说出了，开发商收买一些专家，发表一些观点：“买不起房子别娶媳妇”，“把房价上涨归结为市场需求，通货膨胀什么的”“买房必须有当地户口，必须缴满五年社保”“让专家预测房价年年涨”“我大荷兰市中心房子，那是一般人能买的么？”，“不买房不爱国”，“让他们问他们的爸爸妈妈和爸爸妈妈的爸爸妈妈们借”“买两套房可耻，买三套房是罪大恶极”，“要是房价降了，买房的亏了，就说是炒房可耻，愿赌服输，亏了活该！”。

现实中也确实有人持这些观点，但我要在这里要强调一下，我并不是说，所有持有这些言论的人，都是收了开发商的钱。

只是炒房的那些开发商，肯定是乐于看到这些言论的，他们乐意看到有人把房价上涨归结为其他原因，最好没人发现他们的活动；他们乐意看到把那些买二套房和三套房的人归结为房价上涨的原因；他们乐意看到专家年年预测房价涨，这样房价真涨了，会有更多人去关注这个专家说得真准，没人会去注意有人炒房；他们乐意看到不买房子就别娶媳妇，没钱问爸爸妈妈们要，这样大家接受了这种房价，就可以把房价炒得更高；他们更乐意看到房价真有降了的一天，没人去质疑谁把房价推这么高，大家都说“买房就是愿赌服输，亏了活该”。

我虚构了一个开发商，去散播这些言论，这只是一种艺术加工。我并不知道真有哪个开发商雇了哪些专家去说这些话。被开发商收买的，可能会去散播这种言论，但持有这种言论的，不一定就是被人收买的，这其中的差别还是很明显的，道理也不难理解，也不排除有人是真心的认同这些观点。

有人甚至曾经说“房价过低，不利于年轻人奋斗”，虽然这种言论不把人当人，把人当成一个压榨品。但不能排除有些人是真这么想。就真有一些人认为，经济要发展，就必须要剥削。我倒是觉得，不管开发商心里持什么观点，应该不会有哪个开发商会花钱雇人去说这种话。

张捷先生的原文，写于次贷危机之后的2010年，介绍的是自2002年以来的一些现象。据张捷先生当时的保守估算，这种现象的“市场份额应当在5%~10%”。

十多年过去了，和张捷先生写这篇文章时相比，发生了很多变化，但这篇文章依然有借鉴意义。包括刚才我们举例的“深房理”。

从上面的分析我们能知道，“深房理”这种模式，最受益的实际上，是开发商，深房理的参与者，就自动给开发商充当了帮助开发商去银行过审的阿猫阿狗。但我这里也并不是说有开发商参与了“深房理”，一切还请以官方公布信息为准。

我脱离建筑行业多年，已经转到游戏行业。中国的房地产市场，现状和政策是什么样的，除非太知名事件推送到我眼前，我也很久不去关心了，还请大家自行判断。

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游戏是双语的，翻译成了英文，这里再谈一下美国的次贷危机。

2008年的次贷危机，就是因为银行的钱，快速流向了房地产行业。但美国开发商并不是去找阿猫阿狗来假买房。次级贷款危机中的“次级”这两个字，就是还款能力不足的意思，“次级贷款”这个词的出现，就说明偿款能力不太强的人，也有可能会获得贷款。说白了就是，你不用找有几年社保或者什么户口的阿猫阿狗来过审，你即使找个还款能力不太足的人，也能过银行审核。虽然道义上没问题——不需要伪装和欺骗了——但是和炒房的效果却很类似。这会激励房产开发商定不担心销路，可以大胆把房价定很高，之后，再间接卖给银行。

但作为私人银行，为什么有这么大的胆量敢去给还款能力不足的人贷款？美国次贷危机后，奥巴马总统要求查清真相，为什么金融危机会发生，以及以后如何避免。

调查人员还花了很多时间去调查金融衍生品以及做空机制，以及为什么危机发生大家都赔钱，却有金融机构能靠做空赚钱，实际上是调查偏了方向。最应该调查的是，究竟是什么，让众多小心翼翼的私有银行，敢于把贷款大胆地贷给偿还能力较低的人？

答案是有半官方色彩的大公司做担保。就是房地美和房利美。房利美和房地美购买了银行的住房抵押贷款，承诺购房者如果违约，他们就向银行支付本金和利息。然后房利美和房地美再把买到的抵押贷款打包成证券卖出去，赚一些“担保费”。

有人想买房，但还款能力不太足，突然有一个实力雄厚的大公司，愿意提供担保，这听起来是一件很正义的事情。“何时眼前突兀见此屋，吾庐独破受冻死亦足”。

一个大公司，给几个还款能力不足的人担保，是没问题的。但如果给美国这么大的国家的全社会40%以上的住房贷款提供担保，无论这个公司有什么样的官方色彩，或者大到什么程度，听着都不靠谱。

2008年次贷危机之后，美国财政部向房利美和房地美一共注资1900亿美元，这两个机构几乎被官方接管了，据说现在美国政府已经收回了当初的注资，还超额收回了上千亿。房利美和房地美又要面临私有化，继续实现“大庇天下寒士俱欢颜”的梦想了。

https://xueqiu.com/1042390824/133340346

希望世界各国，都不要忘了次贷危机的前车之鉴。