 Skip to content

Start typing to see game suggestions. This only suggests apps that have a store page.

Click anywhere outside the search field to close this popup.

Only apps with a store page are suggested. Enter Submit to view all results.

英雄黄昏 update for 4 December 2021

2021年12月5日 更新说明

Share · View all patches · Build 7828688 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

【体验调整】

1.完成城池任务或作战中，有机会获得装备或领悟技能。

2.新增拜访[国策]，拜访所效忠的主公，可以申请制定国策之权。

3.在设置界面可以勾选行房、借钱、赠礼等关系事件免打扰。

4.卖出部分贵重道具添加确认提示，可在设置中勾选是否弹出提示。

5.优化其他细节，修复已知Bug。

百度贴吧：英雄黄昏

交流QQ群：789031001(新)

Changed files in this update

英雄黄昏 Content Depot 1754721
  • Loading history…
SteamDB has been running ad-free since 2012.
Find out how you can contribute.