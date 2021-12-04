2021年12月5日 更新说明

【体验调整】

1.完成城池任务或作战中，有机会获得装备或领悟技能。

2.新增拜访[国策]，拜访所效忠的主公，可以申请制定国策之权。

3.在设置界面可以勾选行房、借钱、赠礼等关系事件免打扰。

4.卖出部分贵重道具添加确认提示，可在设置中勾选是否弹出提示。

5.优化其他细节，修复已知Bug。

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