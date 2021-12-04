圣歌德嘉的晚钟 中文完整版现已发布！



本版本为圣歌德嘉的晚钟 中文PC 完整版（版本号v2.00)，欢迎大家前往游玩。

完整版将和抢先体验版一样，完全免费，没有广告，不含内购。

如果您在游戏过程中遇到了BUG，可查阅晚钟常规问题查阅表：

https://docs.qq.com/sheet/DVWtvc0hqbFlJbG9n?create_type=2&tab=BB08J2

如发现您的问题未列入其中，可点击右上角申请编辑权限后，在新行中参照格式进行填写反馈

圣歌德嘉的晚钟一群：861208380

圣歌德嘉的晚钟二群：1084417099

在游戏发布后至2021年12月31日，谢绝在本群讨论11号之后的剧情内容，以免影响其他玩家的游玩体验。

如需要讨论剧透内容，可移步剧透讨论群：687046751

如果想要查找晚钟的二次创作作品，可前往公式站的衍生创作页或LOFTER的圣歌德嘉的晚钟TAG

https://andinomie.site/work/knell-of-st-godhrkar/ru

游戏的音乐集目前已上架面包多，为了更好的游戏体验，建议您在通关之后再考虑前往支持！

http://mianbaoduo.com/o/Birctreel