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天命奇御二 Fate Seeker II update for 4 December 2021

2021.12.04 更新内容(版本 1.12.04.1）

Share · View all patches · Build 7825067 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

更新内容：

  1. 优化记忆体。
  2. 优化读取速度。
  3. 优化档案大小。
  4. 改善卡顿情况。

《甲山林娱乐》感谢你的支持，为玩家留下美好的游戏体验与回忆是我们不变的初衷。

官方QQ群：

※《天命奇御二》官方3群：248285298 (可加)

※《天命奇御二》官方2群：793464907 (已满)

※《天命奇御二》官方1群：721912079 (已满)

凤凰客服QQ：4000722815

随时提出您的建议和回馈，我们将竭诚为您服务。

Changed files in this update

天命奇御二 Content Depot 1559391
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