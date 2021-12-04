2021.12.04 更新内容(版本 1.12.04.1）

更新内容：
- 优化记忆体。
- 优化读取速度。
- 优化档案大小。
- 改善卡顿情况。
《甲山林娱乐》感谢你的支持，为玩家留下美好的游戏体验与回忆是我们不变的初衷。
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※《天命奇御二》官方3群：248285298 (可加)
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