【测试版本0.9.2.313】12.3更新公告

【重要】本次更新内容仅在测试版本更新，会有较多的bug，将在版本稳定后升级至steam默认版本（稳定版本）。

如果想体验测试版内容，需要加入测试，具体加入方式在公告最后。

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更新：

新的战斗UI

前情提要：

游戏里以卡牌指代灵气的事情一直都被人吐槽，甚至有玩家在群里说到向好友推荐游戏的时候别人看到卡牌就直接放弃了。

在大为震惊后，我们仔细思考了一下，并且在考虑了卡牌形式带来的操作不便后，开始了初步的设想。在国庆假期回来的第一天，我们大致定下了用灵气球替代灵气牌的方案，并且发公告询问大家的看法。

结果大家还挺期待的，于是我们就开始行动了。

在经历了各种的细化，并且把战场UI的底层从ngui替换为ugui后，新的战场终于完成了。



战场示意图





在新的战斗UI中，每回合吸收获得的灵气会统一以灵气球+数字的方式显示在右下角，被选中使用的灵气会显示在下方中央的八卦阵中。

操作的底层逻辑并没有太大的变化，还是先点击技能，然后就会随机选取右下角你拥有的灵气放置到中间待使用的区域。

这时点击中间的灵气球可以把选中的一种灵气移回到右下角，然后再到右下角重新选择你想要使用的灵气点击就可以了。

而在消散灵气阶段（也就是之前的弃牌阶段），可以左键右下角的灵气一点一点地选择到中间，也可以右键一下把单一灵气全部移动到中间。

在我们的各种测试中，感觉现在这种选择灵气的方式比起之前还是方便了不少的。



我们也增加了一些便利性的小设计：

比如使用技能时第一次自动选择的灵气会与你上次释放这个技能时选择的灵气相同。

又比如增加了一些快捷键，第一把武器的快捷键变成了D，第二把武器多了个快捷键F。

常用的几个按钮也增加了快捷键，现在空格键可以确定，而esc可以取消和结束回合。

如果每回合充分利用灵气的话，战斗还可以脱离鼠标完全用键盘操作。

境界成长体系的调整

第二次的前情提要：

自从游戏的炼器版本更新后，游戏的战斗体验又逐渐进入了崩坏的状态。

练气杀金丹、筑基杀元婴，能杀也就算了，都还杀得贼轻松。

这一方面破坏了游戏的代入感，另一方面游戏也逐渐变得人均炼器，这也使游戏体验变得单一无趣。

于是趁着这次战斗UI重置，要修改技能功法中灵气牌描述的问题，本着来都来了，改都改了的原则，就干脆把境界成长体系也调整了。



① 增加各个大小境界之间的属性差距。

我们增加了各种境界突破后血量、神识、遁速的成长。

如果展开来说有点过于繁琐，那就举个栗子吧，现在人物到了元婴期，即使不修体道不修丹道，也能有三千左右的血量和六十多的神识遁速。

当然，NPC和妖兽的相应属性也会随之做出相应的调整。

我们对旧存档里的玩家角色补上了这次改动中应该提升的血量、遁速和神识，但是对于原有存档里的NPC角色，只能说不敢动不敢动，所以那部分旧存档中原有的NPC还是会保持原样。



② 大幅增加了功法在战斗力组成中的重要性。

之前除了一部分核心功法外，大部分功法对战斗的影响都有亿点微弱，于是我们加强了那些对战斗影响较小的功法，并且提高了每一层功法的成长幅度，提升了突破功法带来的成长感。相应的，我们也修复了原来天阶功法领悟和突破时间和地阶功法一样的bug（要不是在做调整还真没注意到），并且略微调整了一下不同品阶的功法参悟时间。



③ 提高了神通随着境界的成长幅度

略微调整了一下神通的成长曲线，这部分调整在练气至金丹阶段不是非常明显，但是在元婴之后的成长会大幅提高。

具体调整后的效果大家可以在游戏中感受。



④ 调整并加强了大部分的悟道效果

这部分的调整基本和功法调整同步，具体的数值也就不在这里展示了。



⑤ 提升了结丹的品级带来的血量增幅。

⑥ 提升了元婴九变的效果

神通功法的优化和调整

既然我们的目标是让绝大部分的流派都有可玩性，那仅仅调整数值还是不够的，于是我们重新设计了一些在构成和玩法上有问题的流派，调整了之前一些比较冷门的功法神通，然后又添加了一些新的。



① 全新的化尘

我们调整了引力的效果，并且将化尘的所有技能功法与还尘和化沙两个效果相结合，现在的化尘，相较于之前有更明确的升级方向和提升梯度，在战斗中也有更多的操作空间。后期可以围绕土系大道新的效果进行构筑，大幅提升了化尘教后期神通的伤害。

Buff调整

引力：每次释放技能后，随机消散1点灵气。

神通调整

还尘：【后继无力】对手拥有【沙】时才能使用；移除对手所有的【沙】，自身获得等量的【尘】。

化沙：【后继无力】自身拥有【尘】时才能使用；移除自身所有的【尘】，并使对手获得等量的【沙】。

尘衣：获得【减伤】1/2/3/4/6；移除自身所有的【尘】，并获得等量的【护罩】。

卸甲：获得【护罩】2/4/6/8/15；移除自身所有的【护罩】，并获得等量的【尘】。

绝尘：消耗【尘】3/6/12/24/48，并造成7/11/20/40/80点伤害；【连击】若上一个使用的是火系技能，额外提升2/4/6/10/20点伤害。

沙缚：对手拥有【沙】时才能使用；造成4/5/9/16/32点伤害，并立即释放一次【还尘】。在单回合中每使用一次，额外消耗一点土系灵气。

引力术：获得【护罩】1/2/4/6/13；双方获得【引力】1

灵沙术：消耗【尘】1，下一次释放【还尘】时，随机吸收1点对手的灵气。

沙牢：【后继无力】自身拥有【尘】时才能使用，释放一次【化沙】并使对手获得【缠绕】2/3/4/6/10

沙葬：造成16/24/38/70/140点伤害。【连击】若上一个使用的是火系技能，获得【尘】1/2/4/8/16，并释放一次【化沙】

万土归尘：【后继无力】消散所有土系灵气，每消散一点，获得【尘】1/3/7/20/40

万尘化土：【后继无力】消耗自身所有【尘】，每消耗1层，获得【振土】1

土葬迷尘阵：【阵法】每次释放【还尘】后，获得【减伤】4/5/6/7/9

土葬轮转阵：【阵法】每次释放【化沙】后，获得【振土】15/16/18/27/45

天星若雨：有消耗尘造成多段伤害变更为消耗尘获得更高伤害并被视为消耗更多的土系灵气

天引术：【后继无力】下一次造成的土系技能伤害基于对手的【引力】层数提升，每有一层【引力】额外提升12/18/28/50/100点 九宫颠倒阵：【阵法】若本回合未释放超过三次技能，则跳过灵气消散阶段

九宫颠倒阵-驱：【后继无力】跳过本回合灵气消散阶段

地煞凝结：吸收一点灵气，若是土系灵气，则再次释放本技能；最多重复8次

连岳：手牌消耗下调为3张。造成伤害改为消耗【尘】5，跳过消散灵气阶段

功法调整

化尘诀：每次释放【还尘】后，获得【护罩】2。每次释放【化沙】后，对敌方造成2/3/4/5/6点土系伤害。

凝沙诀：每次释放【化沙】后，对敌方造成5/10/20/40/80点土系伤害。

五藏炼尘功：每次释放土系技能并触发【连击】后，获得【尘】2/4/6/10/16

混元尘引录：处于【引力】状态下释放【还尘】时，额外获得【尘】4/5/6/9/15；释放【化沙】时，对手额外获得【沙】4/5/6/9/15

混元引气诀：回合结束时，若处于【引力】状态且拥有【尘】，则获得【护罩】6/12/24/48/96

聚尘诀：任何时候，每当你消散一点土系灵气，获得【尘】1/2/3/4/8

万尘归灵诀：每次释放【还尘】后，获得【聚气】1/1/2/2/3

四象天引录：回合开始时，自身每有【引力】1，额外获得【尘】8/16/26/50/86

悟道调整

引力：对手每有一层【引力】，你造成的土系技能伤害便提升X点。（X为该技能消耗的灵气数量）

归尘：每次【护罩】被击破后，若对手拥有【沙】，则立即释放一次【还尘】。

重岩：对【引力】状态下的对手，造成的土系技能伤害+25%

凝沙：每次释放【化沙】后，下一次造成的技能伤害提升30%（无法叠加）

通土：你造成的土系技能伤害提升6X%（X为该技能消耗的灵气数）



②进击的剑修

Buff调整

地剑：回合结束时获得【剑气】1

神通调整

地剑：由造成多段伤害变更为造成单段伤害。

荡魔剑诀：由消耗剑气改为有魔气时增加伤害并获得【吸血】效果

白帝圣剑：由依靠【人剑】【地剑】【天剑】增加伤害变更为获得【人剑】【地剑】【天剑】

三才归元剑：由依靠【人剑】【地剑】【天剑】增加伤害变更为依靠【剑气】增加伤害

天罡剑阵：由依靠【剑气】获得更多伤害变更为每回合都额外增加一段伤害。

玄武剑阵：升级为天阶中品神通

功法调整

白帝剑诀：由每使用一次剑系技能概率触发剑气改为每使用一次剑系技能获得【剑气】2/2/2/2/3、【护罩】1/2/3/4/5

新的悟道

入微：每次释放剑系技能后，获得【振剑】3X。（X为该技能消耗的灵气数量）

护主：每次释放剑系技能后，获得【护罩】2X。（X为该技能消耗的灵气数量）

快剑：每次造成剑系技能伤害后，获得【驭剑】1



③新五行连击

神通调整

分金刺改名分金印：【后继无力】本场战斗中每次触发五行【连击】后，敌方获得【易伤】1/2/3/4/5。【连击】立即触发此效果

木灵藤改名灵藤印：【后继无力】本场战斗中每次触发五行【连击】后，敌方获得【缠绕】1/2/3/4/5。【连击】立即触发此效果

怒水击改名怒水印：【后继无力】本场战斗中每次触发五行【连击】后，获得【疗】1/2/3/4/5。【连击】立即触发此效果

业火掌改名业火印：【后继无力】本场战斗中每次触发五行【连击】后，敌方获得【灼烧】1/2/3/4/5。【连击】立即触发此效果

厚土障改名厚土印：【后继无力】本场战斗中每次触发五行【连击】后，获得【护罩】4/6/8/12/22。【连击】立即触发此效果

功法调整

生生造化诀：从只能由金系技能【连击】触发变更为所有【连击】技能都可以触发



④五行击剑？

金虹剑法：增加连击效果，额外获得【剑气】

星河剑法：改为获得【振剑】，增加连击效果，额外获得【振剑】

竹山剑法：增加连击效果，获得额外伤害

离火剑法：增加连击效果，额外造成一段伤害，并获得【灼烧】

化尘剑法：增加连击效果，额外获得【驭剑】



⑤异火！

现在可以收集异火提升实力了

三阳玄火变：升级为天阶，战斗中每释放过一种不同的【异火】神通，造成的火系伤害便提升12%/14%/16%/18%/20%

九天劫火：【异火】造成伤害，自身获得【灼烧】10/12/16/20/40

极阴冷火：【异火】造成伤害，敌方获得【灼烧】1.【霜冻】1

蚀骨毒火：【异火】造成伤害，对手获得【中毒】1，【滞气】1。



我们也略微调整了离火门的一些流派，添加了一些新的功法神通

新的功法

焚心诀：回合开始时，敌方获得【灼烧】2/4/7/12/22

涅槃诀：首次受到致死伤害时，将生命值置为1，随后恢复等同于自身【焰】【化焰】与【灼烧】总层数1/2/3/4/5的血量

神通调整

九龙神火罩：由原来的反伤变更为获得【化焰】

都天烈火仙阵：升级为天阶中品功法

⑥朴实无华的金虹

原来金虹的内伤是除了金虹都能用，于是我们调整了内伤的效果，并同步调整了金虹的内伤流派，在数值调整后，现在的内伤流属实是攻守兼备。

Buff调整

内伤：回合结束时，受到X点伤害，X为本回合吸收灵气的数量，每次触发后移除一层。

新的神通

通穴：触发一次自身的【内伤】，并获得【疗】1/2/3/4/6

功法调整

神剑诀：无法获得剑气改为触发后移除

流光真决：回合开始时，获得【内伤】1，下一次释放金系伤害技能并触发五行【连击】后，提升10/20/38/76/144点伤害。（此效果可叠加）

神通调整

千刃术：调整为天阶中，消耗【剑气】2；造成8段剑系伤害

金虹贯日：变更为直接造成伤害，并消耗剑气和蓄势造成更高的伤害



⑦星河正统

星河的惊涛止水养成过程比较分裂，并且打多段的玩法与金虹剑派和自己的水水流过于重合，这次也上了改造名单，什么叫星河正统啊（战术后仰）。

新的功法

星河剑典：回合开始时，获得【惊涛】，【止水】。

功法调整

乾坤化剑诀：【止水】层数大于【惊涛】时不回复血量，而是获得【疗】

神通调整

怒水天殇：由消耗【惊涛】造成多段伤害变更为消耗【惊涛】获得【振剑】

静水无波：由消耗【止水】获得护罩变更为消耗【止水】获得【疗】

破釜沉舟：由依靠【惊涛】增伤变更为判断【惊涛】与【止水】的多少获得伤害翻倍与【吸血】效果

悟道调整

止水：每次消耗【止水】时，获得【疗】1

惊涛：每次消耗【惊涛】时，获得【振水】30



霜冻流的裂冰诀显然有天阶的强度，于是它回到了自己应该在的地方，作为补充，我们制作了一个新的地阶功法，并且为霜冻流添加了一个属于它自己的爆发神通。【霜冻】与新版【内伤】的互动也提供了一种新的构筑可能。

新的功法

冰魄经：回合结束时，若对手的【霜冻】层数低于50，则使其获得【霜冻】2。否则，使其获得【内伤】1/1/2/2/3、

功法调整

裂冰诀：升级为天阶功法。你每使用的第三次伤害技能，造成的伤害提升X/X/2X/2X/3X%（X为敌方【霜冻】层数）

新的神通

玄冰刺：由敌方获得【滞气】变更为造成大量伤害和霜冻的同时给对方增加5点水系灵气

神通调整

云雾剑法：由触发剑气变为每有一层【幻雾】，额外获得【剑气】1

悟道调整

凝脉：回合开始时，若对手的【霜冻】层数大于50，则其获得【内伤】*3



⑧真的毒

神通调整

五毒咒：升级为天阶中品神通

化血毒掌：修改为【后继无力】触发一次对手的【中毒】，并恢复等同于其【中毒】层数的血量

功法调整

万象寄生诀：从回合结束时变为每使用3点木系灵气触发寄生引血术

⑨暗劲崛起

新的神通

阴阳劲：【暗劲】十回合后，目标受到450/630/1000/1800/3600点伤害；【生】获得【护罩】20/30/50/100/200

枯灵劲：【暗劲】5回合后，敌方获得【力竭】1；每场战斗只能使用一次

玄阴劲：【暗劲】6回合后，敌方获得【内伤】9

新的功法

九玄内经：对手体内每有一种不同的暗劲，其受到的伤害便提升4%/5%/6%/7%/8%



⑩剩下的一些调整

Buff效果调整

流血：回合结束时，受到等同于自身已损失生命值（attack）%的伤害，每次触发后移除一层。

新的神通

以阵破阵：随机摧毁双方的各一个阵法

新的功法

静气诀：每场战斗的首个回合结束时，获得【聚气】5/6/7/8/9。

功法调整

冰心诀、宝塔观想法、浮尘炼心诀：调整为不需要装备永久增加心境

蓄灵诀：由本回合没有释放技能调整为本回合释放技能次数少于3次

神通调整

落魂阵：由直接造成伤害变更为每有一点【魂】获得一点【振神】

新的悟道

洗髓：降低突破筑基时的难度。（筑基时初始手牌+2，手牌上限+2）

聚灵：每场战斗首次布下一个【阵法】后，获得【聚气】3

集中：回合结束时，若自身有且仅有一个【阵法】，则释放一次【驱阵】。

集气：回合结束时，若本回合释放技能的次数小于等于三次，则获得【聚气】2

充盈：每释放三次技能后，进入【充盈】状态。下一次造成技能伤害时，将为你恢复5X点生命。（X为该技能消耗的灵气数量）

回元：每次造成技能伤害后，恢复3点生命

静气：若上回合未造成任何伤害，则你造成的技能伤害提升25%



4. 新的师门请教和师门任务

我们重新设计了原来的拜师流程。

现在师傅会向你提供一系列任务，完成任务后可以获得奖励，并有效提升和师傅的好感。

同时向师傅请教神通功法时不会再受到不传之秘的限制。



5. 论道和感悟的调整

这次调整后NPC的悟道水平有了大幅度的提升，使论道的收益也大幅提升到了有些离谱的情况，为了稍微平衡，我们优化调整了一下论道。

现在论道后获得的思绪品阶不再取一方悟道境界的最高值，而是取论道双方悟道境界的平均值。

而获得的悟道值也会受到双方悟道境界差距的影响，悟道境界差距越大，获得的悟道值越低。

同时我们为了提升一开始论道和感悟的体验、减少领悟低级悟道的时间，为低境界时获得的思绪增加了上限。

除此之外，现在还可以自行选择感悟思绪的时间，不过剩余的思绪也会在感悟中断后消散。



6. 新的天赋

异族血脉：筑基成功后，使当前血量翻倍（我们终于修复了筑基时血量翻倍的bug，不过考虑到这也是个挺有意思的玩法，所以干脆把这个bug转正成为了一个天赋）

命犯桃花：你风趣幽默，气质不凡，人们总会在不经意间被你吸引，很少有人能够拒绝你的主动示好。

天赋点调整

红尘众生，天命主角，异世傲天分别增加为了10点、20点和40点天赋点。

炼器的调整

这次调整加强了原来被大家忽视的炼器词缀，降低了这些词缀所消耗的灵力。

被加强的有直接造成伤害、蓄势、回血、护罩、振X、尘、沙和灵根权重。

一些原有的固定装备的数值也进行了同步调整。

8.新的技能特效

补充了星宫的技能特效

优化：

双修的优化

通过双修获得的精元会随玩家境界提升而增加，后期不必再为此过于频繁的双修了。 优化了宗门藏经阁秘籍的排序方式 优化了化神领域的效果

减伤的幅度由原来的80%调整为50% 优化了游戏中的音效

Bug修复：

修复了公孙家炼制阵旗时不消耗灵石的bug 修复了副本中读档可能会出现克苏鲁式未知生物并卡死的bug



今日碎碎念：

希望这次的更新能给大家特别是萌新们带来更好的游戏体验。

这次调整后，大家如果觉得有哪些流派强度不太行，或者哪些关卡难度太高或太低的话都可以尽情吐槽。

我们会在3DM和贴吧发官方意见收集贴的。（溜

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一. 测试版本的开放方式：



在steam库中右键觅长生，打开属性，选择测试选项卡，在请选择您想要参与的测试内选择testbranch - 测试版，不用输入代码，关闭后更新即可。



二. 测试版本与正式版本的存档位置和存档续用



正式版本存档位置：C:Users/用户名/AppData/LocalLow/yusuiInc/觅长生

测试版本存档位置：C:Users/用户名/AppData/LocalLow/yusuiInc/觅长生test

也可以用这串神秘代码定位到存档位置

%appdata%/../LocalLow/yusuiInc

把上面这串地址放到文件夹地址栏回车就是存档了



注：本测试版本与稳定版本的存档并不兼容，建议开新档体验。



三. 测试版本须知



在测试版本中，你可能会遇到强度突变、花式bug或存档崩溃，请坐和放宽。

遇到问题的解决方案

