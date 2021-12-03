2021.12.03 更新内容(版本 1.12.03.1) 雯姬與葉芊芊新形象上線

致 翱游于江湖的伙伴们

从公布后续更新计划后，获得许多伙伴们的支持，这两周除了积极进行游戏各项优化与更新外，今日还给大家带来两位女性角色新风貌，一位是神秘的开封一代名妓「雯姬」，另一位则是诸葛羽在黄海沿岸一带所结识的「叶芊芊」，而后续的优化与立绘人物也都还在持续进行当中，想必会给大家一个更美好的江湖体验！

更新内容：

优化内存。 修正寂弦庄错误地图名称。 修正文字中的错误年份问题。 修正鹅死亡动作会移位的问题。 调整「剑话当年」的学习判断。 修正钓鱼后，鱼黏在手上的问题。 修正脚步声短时间播放多次的问题。 修正大相国寺无量佛有机率重复取得问题。 修正任务「一日店长」任务提示不完全的问题。 修正桃花庄弟子向田对话与剧情阶段不符之问题。 修正存盘数据异常，导致玩家起始场景错误问题。 修正对桃花庄外「内功」木人桩进行破坏互动时的对话。 修正手把操作时，互动对象常会锁定较远对象、NPC的问题。 修正切换「手把」操作时，标题画面有一层黑色屏蔽的问题。 修正在矿坑副本与欧阳春组过队，到了开阳山却不认识的问题。 修正「手把」操作时，互动事件前后选择的互动对象不一致的问题。 修正对杭州爱看书的儒生投掷蜈蚣，会把所有蜈蚣都丢出去的问题。 修正「隐藏完成的传闻」打勾状态下，传闻地区列表仍会显示的问题。 修正开阳山见过欧阳春，在迎春楼内还会接到欧阳春在开阳山的传闻。 修正在矿坑内战斗时可进行其他事件，导致怪物没有刷新变成无敌状态。 修正「一拳定江山」任务完成后，可从场外破坏罐子重复完成任务的问题。

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