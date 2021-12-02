重大更新，v1.5.6版本正式实装

大家久等了！现在开始，v1.5.6版本将正式更新。

注意，我们之前也提醒过，技术测试版本的存档不推荐拿来在正式版里玩，因为技术存档的数据、代码总是在高强度的变化和更新，如果直接拿到正式版使用，会出现非常多未知的问题，我们也无力将五花八门的问题逐一升级修复，技术测试分支终究是用于测试，所以请大家直接无视技术测试的存档，按照正式的版本好好玩吧。

废话不多说，来看看这次更新的亿点内容：

主要更新

现在通关后看完片尾曲，就会进入存档界面，存档后就会进入通关后的下一天，即无限模式

无限模式新增白玉楼地图，只能通过传送到达

白玉楼实装幽幽子和妖梦，可以在这里向她们再次提出挑战，如果胜利，不但可以解锁前面没解的成就，还能获得非常棒的奖励！

完美结局的片尾曲增加了字幕

我们给结局新增了5张新CG，而且是有差分的

我们丰富了幽幽子决战的结局

正式开启蹦蹦跳跳的三妖精讨伐大作战联动！以及三妖精NPC会正式进入游戏作为客人，同时这个联动我们会持续很久

跟华彩乱战2的联动也正式开始，冴月麟、立空汐、时焉侑成为可以招待的贵客

现在设置中新增关闭符卡宣言动画的选项

实装了新的夜间Buff查看器

实装了新的博丽演唱会BGM

实装了红魔馆的营业BGM以及唱片

实装了各个地区的描述

实装了店面的描述

补充了部分字体中的“冴”字

调整内容

全新的等级系统，并且不再会根据剧情锁定等级，您之前积累的经验值，会自动换算成新等级系统的等级，并且修得对应的能力，试试看吧

现在新存档完成“响子欠债剧情”后香霖堂就会刷出已经不再发放的万圣节晚装和萌橙果食谱

现在所有和海味相关的流行事件修改为水产

现在普客再会在流行菜单存在时必点流行菜，而是将其作为一种偏爱选择

现在菜单数量会影响客流量

现在NPC的对话随着支线和主线的推进会发生改变

现在只有和稀客选择“闲聊”才能获得每日对话羁绊奖励

现在为因幡帝的生成、天人之赐、因幡之运引入保底算法

现在客人中酒水的流行系列Tag移除

现在月光草在解锁竹林后才开放采摘

现在喜欢流行喜爱的客人在吃到流行菜时会额外给出15%的小费

现在升级时会显示属性变更了哪些

现在伙伴会注意到玩家销毁食物的行为并且补做相应料理

现在老板娘笔记->食谱界面支持TAG筛选功能

现在在雀食堂配置阶段下未满足开店调降并尝试开店时会跳出相应的提示

现在上菜完毕的料理会在订单栏产生相应的标记

现在和白天时的稀有NPC对话后出现的对话选项现在支持循环滚动功能

现在在妖梦挑战中，当玩家到达了挑战目标后会直接结束当前挑战，不需要经营到时间结束

现在挑战和BOSS模式下装饰物不会出现，也不会起效

现在主打菜单的菜或酒卖完后，普客则会点海鲜味噌汤和绿茶(不包括保温箱内的和做完的)

现在触发“Combo消失术”也会获得相应的惩罚符卡成就

现在CG界面中对于惩罚游戏·辉夜/妹红的CG收集状态将从所有存档的完成进度中选择，就是说，如果你有两张CG都存在的存档，那么在相册里就会同时显示两张CG

现在在完成最后的任务的同时，妖梦会离开博丽神社

现在挑战模式中不再会给稀客增加好感度

现在包含有五个食材的料理将自带大份Tag

现在毛玉冰添加无酒精，甘，水果Tag

现在与同时拥有依赖任务以及售卖物品的白天普通NPC对话会显示二选一的选择界面，而不总是打开商店

现在在读取存档的时候会尽可能的更新存档内已经完成的成就

现在解锁白天地图时会产生提示

现在老板娘笔记-图鉴-客人页面现在不再需要额外的一次点击来查看完整的人物介绍

调整了亿部分文案

调整了“水手服”皮肤的帽子

调整了老板娘笔记中部分物件的位置

BUG修复和优化

优化了换装面板的操作方法

优化了雀食堂选择菜单中伙伴设置的操作逻辑

优化了“夜雀之歌”的概率计算(例:在概率为15%的情况下保证第七次成功的夜雀之歌能够100%触发增益)

优化游戏文件大小到约700M

优化游戏运行时内存占用

移除了香霖堂多余的核能厨具和神社唱片，玩家手中已经重复的项目的会返还成破损的符咒

调整了亿些文案

修复了新手教程-老板娘笔记界面与实际笔记界面不一致的问题

修复了当日菜单中售罄状态提示器会挡住鼠标的问题

修复了当处于投掷上菜时打开任意上菜模组都会导致原本在桌上的料理外观消失的问题

修复了当稀客符卡触发和开启锅具+执行料理同一帧执行时会导致锅具无法互动的问题

修复了在玩家不持有任何符合当前可选交付任务的物品并且开启交付菜单时，交付菜单会显示并且可以互动上一次交付菜单显示的物品的问题

修复了神社开启时香霖堂的核能厨具出现了2套的问题

修复了神社章节末尾在神社给灵梦办演唱会却可以自由选择开店位置的问题

修复了红魔馆大门还未许可进入时琪露诺就让你去找大门内的帕秋莉的问题

修复了相册中“欢迎来到夜雀食堂”的CG，进行翻页看到空白的问题

修复了一些旧版存档在读取时部分任务被重复添加的问题

修复了阿吽登场的时候，博丽神社的狛犬石像还存在的问题

修复了香霖堂多个物品一起购买时价格异常的问题

修复了红魔馆支线“求助！特殊料理的参考，其之二”要求的料理和对话内容不符的问题

修复了一些上古存档在读取时报错的问题

修复了守矢神社在17：30时同时获得第100个币时剧情会和开店剧情冲突导致卡死的问题

修复了带有海带的采集点会覆盖在角色头上的问题

修复了部分依赖交付人的限时任务在时间结束后且条件达成时会自动完成的问题

修复了某些情况会导致循环音效无法停止的问题(西瓜送酒时的biubiubiubiu声洗脑循环)

修复了冻结厨具结束后厨师不会自动前往料理的问题

修复了试炼刚开始自动满足开店要求但是显示开始营业的按钮是灰色的的问题

修复了神社BE4剧情里人物名称是？？？的问题

修复了厨师在完成了目标订单的料理后会在玩家从仓库中取出料理时再次执行料理的问题

修复了配置雀食堂时厨具携带状态会挡住鼠标点击部分食谱按钮的问题

修复了在对话后会打开任意面板有概率冲突出错的问题

修复了循环音效在游戏暂停时仍在播放的问题

修复了老板娘笔记-状态-雀食堂页面字体太多挤不下的问题

修复了从晚上菜单通过退出按钮回到主菜单时会报错的问题

修复了获得红魔馆推车后剧情里说在神社最后一晚开店但实际上没有锁店的问题

修复了幽幽子在最终决战时坐错位置的问题

修复了“红魔馆主线任务15：红美铃签名照交付”任务未交付情况下结束白天阶段会导致卡死的问题

修复了部分Buff被移除时卡死的bug

修复了当稀客持有金钱较多时老板娘笔记中的“持有金额”标签被遮挡的问题

修复了某些情况下离开挑战会导致接下来的晚上开店卡死的问题

修复了幸运的素兔装备后不生成兔子的问题

修复了雀食堂配置面板部分元素的一些位置无法互动的问题

修复了冴月麟吃到最后一单时会跳过判定，导致开符卡还是会无限续单的问题

修复了客人有未完成的食物订单时离开桌子会卡死的问题

修复了普客计算预算是按点单菜品价格，但结算时结账却是按实际上菜价格的问题，现在统一按实际上菜的价格结算，但费用无法超出普客携带金额上限（只有故意上贵菜才会触发这个）

修复了在和稀客闲聊后关闭面板会导致白天UI按钮无法显示的问题

修复了不存在其他评价覆写效果时，会跳过“天人之赐”判定

修复了幽幽子终战第二轮召唤出的稀客异常，且召唤出妖梦后会卡死的问题

修复了玩家等级为1时进游戏就卡死的问题

修复了妖梦科目二是科目一、幽幽子终战是妖梦科目二、妖梦科目一卡死的问题

修复了稀客生成速率不受等级和菜单数量影响的问题

修复了某些情况下离开晚上阶段会导致伙伴系统报错的问题

修复了神社剧情结束时响子有一句话名称显示是？？的问题

修复了在投掷上菜完成的那一帧打开已投掷的桌子会导致关闭上菜菜单时卡死的问题

修复了人里Lv1店面有两个冴月麟的问题

修复了玩家在工作阶段切换可交付任务时会错误打开身旁的厨具/交付面板的问题

修复了玩家在晚上打开了笔记本/仓库后点击当日菜单按钮无法正常打开当日菜单的问题

修复了夜雀厨具（或者任何对食物有特效的厨具）在放入仓库中再拿出来后会失效的问题

希望大家玩的开心，接下来我们要开始准备圣诞的活动啦！大家届时记得来领取圣诞的皮肤哦

总之就是非常可爱。

有bug的话，请在这里及时反馈哦，我们会定期看并且收集，争取尽快修正

谢谢啦