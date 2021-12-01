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问道仙途2 update for 1 December 2021

2021-12-1更新说明

Share · View all patches · Build 7808131 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community
  • 为五行天轮增加100点五行精通属性。
  • 增加推演功法功能，在仙宗遗迹内合成五行天轮后，可从仙界推演按钮进入。
  • 混沌星海增加混沌之漩，闯关成功后，可把五色混沌神光炼制成轮回镜。
  • 凡间坊市增加宠物主动技能书，可消耗声望兑换。
  • 降低兑换仙术需要的材料。
  • 大幅度降低兑换仙界材料需要的仙晶，小幅度降低兑换凡间五品材料需要的资源。
  • 混沌之石出售时，将获得100道晶。
  • 艮山楼炼制八卦盘需求土灵珠数量将为10。
  • 维护宗门阵法材料修改为消耗洞府资源。
  • 宗门演武时，降低击败同门的难度，近战从被攻击8次改为6次，远程从被攻击5次改为3次，同时增加击败弟子后的刷新间隔。
  • 洞府资源灵矿脉更名为灵铁矿。
  • 优化UI上的关闭按钮，增加返回功能，如果选择了某个选项后，点击按钮可取消选择。
  • 优化宠物升级经验显示。
  • 修改渡劫的雷电次数，最高不超过9次。
  • 提高战斗加速的效果。
  • 修复金灵根满级后无法提升其他灵根的BUG。
  • 修复宠物技能数量可以超过12个的BUG。

Changed files in this update

问道仙途2 Content Depot 1805491
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