题库大升级，在线PK改成了中医基础理论

题库增加了数千道有解析的题目，相信对要参加考试的学生来说是个好消息。

之前的题库有部分试题没有解析，这次也保留下来，所以会遇到没有解析的题目，但是比例不多。

我对题库的看法很正面，不会做题的学生很难成为一个好医生，当然要成为一个好医生，除了会做题外，还需要很多综合能力的锻炼，所以做题是成为一个好医生的必要但不充分条件。

在线PK原先是伤寒论，但是曲高和寡，所以改成了中医理论基础知识PK，希望大家多参与。群里约好对手，同时进入PK模块，会自动匹配。一局25道题，答对得10分，打错扣10分。