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天命奇御二 Fate Seeker II update for 30 November 2021

2021.11.30 更新內容(版本 1.11.30.1)

Share · View all patches · Build 7798900 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

更新内容：

  1. 修正部分角色位置异常问题。
  2. 修正钓鱼后鱼黏在手上的问题。
  3. 修正段天工拔刀动作音效遗失问题。
  4. 修正段闲鹤死亡动作武器浮空的问题。
  5. 优化部分装置无法正常进入游戏的问题。
  6. 优化部分装置进入游戏发生黑屏的问题。
  7. 修正心法「万兵神点」说明文字有误的问题。
  8. 修正诸葛羽第二次到杭州时对白错误的问题。
  9. 修正赵昊的袖子跟慧信手环上的带子僵直的问题。
  10. 修正杭州中在桥上移动时会被卡位掉下桥的问题。
  11. 修正迎春楼「高官与刺客」隐藏调查奖励错误的问题。
  12. 修正特殊情况下切换物品接口分类后，接口显示为空白的问题。
  13. 修正出示蒸野鹅给黄海沿岸的辛博，收走的道具是焦糊的烧鹅。
  14. 修正蚀靡洞调查时，最后一步为烧掉虎皮会导致流程中断的问题。
  15. 修正「少林窃经案」跟随慧定至后山时，殷芙离队后无法再邀请入队的问题。
  16. 修正厨艺大赛思考出刀工与调味后，与米老爹对话会重复获得刀工与调味问题。

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天命奇御二 Content Depot 1559391
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