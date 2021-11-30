2021.11.30 更新內容(版本 1.11.30.1)

更新内容：
- 修正部分角色位置异常问题。
- 修正钓鱼后鱼黏在手上的问题。
- 修正段天工拔刀动作音效遗失问题。
- 修正段闲鹤死亡动作武器浮空的问题。
- 优化部分装置无法正常进入游戏的问题。
- 优化部分装置进入游戏发生黑屏的问题。
- 修正心法「万兵神点」说明文字有误的问题。
- 修正诸葛羽第二次到杭州时对白错误的问题。
- 修正赵昊的袖子跟慧信手环上的带子僵直的问题。
- 修正杭州中在桥上移动时会被卡位掉下桥的问题。
- 修正迎春楼「高官与刺客」隐藏调查奖励错误的问题。
- 修正特殊情况下切换物品接口分类后，接口显示为空白的问题。
- 修正出示蒸野鹅给黄海沿岸的辛博，收走的道具是焦糊的烧鹅。
- 修正蚀靡洞调查时，最后一步为烧掉虎皮会导致流程中断的问题。
- 修正「少林窃经案」跟随慧定至后山时，殷芙离队后无法再邀请入队的问题。
- 修正厨艺大赛思考出刀工与调味后，与米老爹对话会重复获得刀工与调味问题。
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