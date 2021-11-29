2021年11月30日 更新说明

【体验调整】

1.大幅提升武将执行城池任务的积极性。

2.安排武将执行城池任务后，武将之后会自动执行同样的任务。

3.优化喝酒的操作体验，可以多次邀请后再干杯。

4.优化内置修改器，现在可以任意修改自己或武将的基础属性。

5.如果电脑势力在休养生息时被攻打，则自动取消不出兵的状态。

6.建设设施设置为全城同步，攻下新的城池会自动同步。

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