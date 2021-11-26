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中华富甲三国 update for 26 November 2021

新增特殊物品以及运气事件

Share · View all patches · Build 7784038 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

1、运气事件调整

1.1、武将事件增加学会阵形与忘记阵形事件

1.2 君主事件增加点券翻倍、全失事件，存款增加、减少事件，强制存钱取钱事件

1.3、建筑事件增加店长私自回京事件

1.4、城池事件增加金钱增加、减少事件，粮草增加、减少事件，士兵增加减少事件，校尉私自回京并带回城内一半资源事件

1.5、奸商出现频率略微增加

1.6、新增全局事件，钱庄倒闭，所有君主存款清零；钱庄增发利息一次；钱庄利率上调；钱庄利率下降；城池整条街道商铺清零；城池整条街道商铺提升一级；城池整条街道商铺降低一级；城池整条街道商铺与店铺价值提升；城池整条街道商铺与店铺价值下降

2、物品调整

2.1、孔明扇：增加特殊效果：武将身为太守时城池内政回合增量增加百分之20

2.2、马良笔：增加特殊效果：武将身为太守城池内政回合增量额外+1

2.3、七彩补天扇：增加特殊效果：自带武将技　天降甘霖

2.4、千年玄武甲：防御+8，武将单挑野战时自身防御力提升百分之3

2.5、万法不侵袍：智力+8，武将锦囊及智力武将计抵抗增加百分之20

2.6、高等数学：商业+9，增加特殊效果：身为太守时城池金钱回合增量增加百分之15；武将所在店铺回合收入增加百分之45

2.7、孙子兵法：增加特殊效果：部队野战攻击力增加百分之6

2.8、赤兎马：增加特殊效果：自带武将技　走为上计

2.9、伤寒杂病论：智力+6，生命回复+20，疲劳回复+30

2.10、太平清领道：增加特殊效果：自带武将技　不知疲倦

2.11、青嚢书：增加特殊效果：自带武将技　休养生息

2.12、英雄BGM：斗志+8，自带武将技　鸣鼓而攻

3、城池详情界面显示势力君主

4、招贤界面显示武将称号

Changed files in this update

中华富甲三国 Content Depot 1686871
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中华富甲三国 32位 Depot 1686872
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