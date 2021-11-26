2021.11.26 更新内容(版本 1.11.26.1)新形象任芸、互动辅助功能上线

亲爱的少侠们好：

「天命奇御二」上市至今，研发团队收到大家许多的想法，针对这些游戏体验内容，本次将先更新立绘与帮助探索游戏的功能。

在立绘中，本次先更新一位角色「任芸」，此角色的扮演在游戏内亦十分重要，全新的「任芸」将在此次更新中与大家相会，后续其他立绘也都会持续优化，陆续更新到游戏中！

此外，对于部份少侠反应「探索」遇到困难，开发团队添加了「互动辅助」功能，以先行协助用户为主，在后续版本会与界面跟其他提示，一同持续更新与优化。

后续的内容增添，我们在计划后会再与大家说明，从立绘、内容、任务、帮助体验、协助大家的困难排除，都会陆续的在游戏中体现。

更新内容：(版本 1.11.26.1)

新增項目：

新增任芸新版立绘。 新增互动辅助功能，附近可互动目标会高亮显示。可从游戏设定中开启此功能。 新增贴图质量可进行「高」、「中」、「低」设定。 新增版本号显示(标题界面左下角)。

优化项目：

优化游戏效能与场景减少卡顿与闪退相关问题。

修正项目：

1.调整侠心阁鱼池中内容物。

2.调整金玉钥为可出售物品。

3.修正房产覆盖位置错误的问题。

4.修正游戏背景音乐有几率消失的问题。

5.修正任务自找麻烦奖励为拳套。

6.修正将瓷杯给任彩后会取得新传闻的问题。

7.修改京北驿给老乞丐钱随机给的东西。

8.修正厨艺大赛道具没有正常回收的问题。

9.修正牛舌案相关音效路径错误的问题。

10.修正围棋下到无气位置会无法操作的问题。

11.修正情报叶盈盈的大致位置、物品分类问题。

12.修正藏墨派内王浩传闻相关任务避免传闻无法消除。

13.修正黄海沿岸神经质海寇可以隔墙下药的问题。

14.修正技能源流收刀时，回血、回内功能失效的问题。

15.修正调查大相国寺佛像，给到错误的佛像情报与对话。

16.修正书报摊的传闻问题，再去跟书商对话一次可完成。

17.修正任务一日店长完成后，相关情报未回收的问题。

18.修正工作台的传闻问题，再去调查一次制药师傅旁边的那面推倒的墙可完成。

温馨提示：本次新增的互动辅助功能，其目的主要是协助找不到互动目标的少侠更加便捷地找到任务目标。手柄的互动引导功能尚在优化中，开启此功能可能会有体验不佳的问题，建议手柄用户关闭此功能。

如有任何建议和回馈，可联系凤凰客服QQ：4000722815，我们将竭诚为您服务！《甲山林娱乐》感谢你的支持，为玩家留下美好的游戏体验与回忆是我们不变的初衷。