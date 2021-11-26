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Added Chinese localization, Fixed camera rotation and movement bugs
Chronicles of Deeps update for 26 November 2021
Chinese localization has been added
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