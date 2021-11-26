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Chronicles of Deeps update for 26 November 2021

Chinese localization has been added

Share · View all patches · Build 7781614 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

![](data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAHcAAABPCAMAAADmzqp4AAAAk1BMVEXeKBDeKhL/3gDeIhD/6AD/4QDiWg//5ADbABDjVhPdHBDcERDfOxH/6wDpfBHndi3riBPlbBLqgg760QziShLwphDfNBH0uQ3vng781QnmcRLodxD/8gL2wg/4xwz1vg/sjw7kZQ/gRhv61Snyti/vpS3fPyPcFRrxryvpgS/xrA30vTDjYyv82yb+4x3eMCHslSw5dfaiAAACK0lEQVRoge3YUXOiMBAAYMgmJGwKolAoikXrtfas197//3VHbKsmMHf2ZtU+ZJ/EyfjNLrshGITXiSAMrhHf3MUruACBzuDiLsRjNcn1BVwnN8ylyJEYHnChsGEoJRPJbXlmF8rKzk3dcVFPb0jZARdnjeXCeJ7O7xVxY/VdXfHUGhtUGLbUg9R3QyFa5XwHuyoj9HqOzsUZZ3JwtnBSoqa6zT1XtYLJyVBZMZVRe0s0T3sXPkJzxrpCf1wdL9VFwkVJVOhPF6JlZCJeSNbF+0W0fDisxFQIJiLifOFh1XATO5btPvLmx/qw8ibL7mUtU5rOPtR5/ciZFeJ1ZPU1qkWtkKixjvpKjV7FEStXT05qOJuRjfFxP+PTSu5Z/tzfokK6TcuaI1g/7zP+6e4dtGHPL8T7e3xe1nH15jNfOSY/2vzFVYYVJmdRDSQMdA9D+/6OO5K/bH+Z9ho4h5QbslOH5apKmKHF9aMUfOoWGlXaKE1UfssNBX95Mz+stiteublVeS3yPCPerwLzoEtG+n1Eu92rcQoNsOnKn1I/j4z7++2QjN6O3HNllEiy8bLqbJUQ3M1Jt5u4ptopv/B+BMuuqSLi5+8/As0qCM54vhpYglrdUeX5BRerRdoUl3ehSCTPiA/up9xflQuW1DEpfEqd5917WUy1QZ7sQrGEqbzE+68LQ/dKSMx+5/83zhLe9a53vetd73rXu971rne9613vete73v1v9zrxB2lQFzH/+lOWAAAAAElFTkSuQmCC)

Added Chinese localization, Fixed camera rotation and movement bugs

Changed files in this update

Chronicles of Deeps Content Depot 1790561
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