墲人之境更新 11-26

道具与翻滚调整目的是为了让他更好用，且提高冒险者的下限，近日测试结果汇总，发现冒险者体验优势较大。且游玩时缺少了之前紧张的刺激感，所以这次更新目标希望能将该问题一定程度的改正。 大家再游玩时有什么问题，可以随时反馈。

下周更新预告：冒险者新的躲藏机制部分地图实装，或者新模式(努力将其中一个做完)

调优

· 谷月天赋1从可以探视20米范围的天地盘增加到30米

· 谷月天赋2可以使用寻龙罗盘感知到周身20米范围内的道具

· 谷月天赋3修改为：免疫坍塌效果。在首次进入追逐状态下8秒内，受到的伤害会减少2格

· 命魂"计划行事"修改为：受伤状态时，将自身气场暴露给30/35/40/45/50米范围内的队友，并减少血迹的遗·留时间

· 命魂"求生欲望"修改为：当冒险者还剩最后一格血量时，可以承受下一次受到的所有伤害，持续时间60秒。·此次受到的伤害会在20/25/30/33/35秒后扣除该冒险者一格血量，效果无法被驱散。全局生效2次，冷却120秒

· 去除寻龙罗盘点击使用时，看到全地图天地盘气场(星盘未变)

· 优化清溪古镇封窗

· 所有冒险者，翻滚次数最大使用2次(除了柳城不变)

· 血灵芝使用次数削减。冷却提高到120秒

· 血灵芝每张地图上限增加1个

· 古香炉CD时间调整为80秒，持续时间缩短为3秒,使用次数增加1

· 道具护膝使用次数削弱为1次，冷却80秒

· 神行符CD削弱为80秒

· 锦衣卫冲锋冷却时间削弱3秒，飞燕斩冷却时间削弱3秒

· 都统平地惊雷冷却时间削弱14秒,

· 优化大厅人物展现效果，人物更加生动(冒险者)

BUG修复

· 封闭漠山灵殿可以飞出地图的BUG点

· 封闭蒋军荒冢可以飞出地图的BUG点

· 封闭陈氏祠堂可以卡到建筑物上方的BUG点

· 使用香炉时被守墓人打断后不会进入冷却计时

· 使用神行符时被守墓人打断后不会进入冷却计时