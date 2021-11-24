2021年11月24日 更新说明

【体验调整】
1.新增道具：风水幡，在名望商店中出售，可让城池免灾。
2.提升技能<风水>的效果，并能对事件中的灾害有效。
3.优化免战牌、增产镐的使用方式，可直接选择城池使用。
4.新增军团设置：是否自动被编入军团，军团成员是否自动跟随。
5.新增设置：定时存档，每隔一段时间可以自动存档。
6.黄巾起义事件限定在184剧本中触发。
7.修复已知的若干Bug。
如果游戏会闪退，可以设置定时存档，以减少进度的损失<<<
百度贴吧：英雄黄昏
QQ交流群：789031001(新)
Start typing to see game suggestions. This only suggests apps that have a store page.
Click anywhere outside the search field to close this popup.
【体验调整】
1.新增道具：风水幡，在名望商店中出售，可让城池免灾。
2.提升技能<风水>的效果，并能对事件中的灾害有效。
3.优化免战牌、增产镐的使用方式，可直接选择城池使用。
4.新增军团设置：是否自动被编入军团，军团成员是否自动跟随。
5.新增设置：定时存档，每隔一段时间可以自动存档。
6.黄巾起义事件限定在184剧本中触发。
7.修复已知的若干Bug。
如果游戏会闪退，可以设置定时存档，以减少进度的损失<<<
百度贴吧：英雄黄昏
QQ交流群：789031001(新)
Changed files in this update