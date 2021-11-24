2021年11月24日 更新说明

【体验调整】

1.新增道具：风水幡，在名望商店中出售，可让城池免灾。

2.提升技能<风水>的效果，并能对事件中的灾害有效。

3.优化免战牌、增产镐的使用方式，可直接选择城池使用。

4.新增军团设置：是否自动被编入军团，军团成员是否自动跟随。

5.新增设置：定时存档，每隔一段时间可以自动存档。

6.黄巾起义事件限定在184剧本中触发。

7.修复已知的若干Bug。

如果游戏会闪退，可以设置定时存档，以减少进度的损失<<<

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