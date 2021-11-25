为《小白兔电商》投一票吧

《小白兔电商》发售两周啦，妖怪世界的拼宝贝平台希望大家在开店的过程中，都度过了愉快的时光。

玩游戏就是图个乐，您说是不是这个道理。

如果您喜欢这个游戏，不妨在Steam的大奖提名中为它投上一票。

“轻松惬意奖”看起来不错，店主您觉得呢？

还有哦，最近的更新里，给店主增加了更多的自动存档栏位。万一不小心被平台审核卡关了，您还可以读档再来。轻松游戏，快乐开店，我们在努力减少店主的负担哦， 么么么么 。

想要折扣的店主，可以看看首发折扣包：https://store.steampowered.com/bundle/23672/Bunny_eShop__Bundle/ 打包买音乐就能更便宜哦。小白兔的OST唱出了打工人的心声，让音乐净化大家的心灵吧。

[url=https://www.bilibili.com/video/BV1qh411b7Kw]《小动物爱打工！完全版带创作思路哦！》

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