11月更新12月饼：探索城市与酒馆老板

本次更新如有遇到问题，请前往qq群679984619敲打我，多谢

一、家庭重做：

玩家需要规划自己的精力以探索城市——

△探索下水道，寻找黑市以买卖货物与道具，并通过工作之便影响货物贸易的价格



△进入角斗场下注角斗士与怪物的生死搏斗（还可以悄悄影响比赛结果，或借他人假赛的机会盈利）

△在赌场里玩骰子游戏来试试自己的手气



△报纸消息全部重写，前往旧报亭以阅读你工作造成的影响

△购买粮食也需要精力了，毕竟需要把几个月的粮食搬回家

（本来还想做家庭剧情但再不更新都以为我跑路了）

二、酒馆老板好感开放与英雄赠送道具

△指点玩家黑市捷径，讲述自己的故事

△可立即搜寻招募英雄

△可帮助暗中控制王城的货物贸易

△将黑市买来的道具送给英雄以提升好感或等级

三、优化与bug

1、增加了身携巨款英雄（招募时自带大量金币）

2、优化了装备商店ui提示（自己的装备提示与快捷报价显示）和判定（现在英雄判断价格会根据职业，等级，部位多维度判定）

3、更改了主页ui

4、 修复了音效没有静音

5、派遣界面会显示英雄是否未派遣

6、优化了家庭的ui的摆放与形状

7、初始装备san值2点起跳，前期再也不会做不了调查任务了

四、下次更新的饼

是否厌倦了一成不变的政令，工具人英雄，各项数值(支持度，金钱)的变动只是数值？

下次更新将增加【变化】。增加更多变政令，数值的可触发的剧情，英雄的意外要求。并优化游戏的难度曲线