2021年11月23日 更新说明

【体验调整】
1.优化调兵遣将，调兵与调将分开设置，并可设置自动调将的阈值。
2.优化战斗AI，会优先攻打接壤少的且弱小的敌对城池。
3.优化调将AI，会动态调整城池武将上限，不会出现过多过少情况。
4.优化事件孙刘联盟的触发条件。
5.优化存档保存，减少卡狗头界面的情况。
百度贴吧：英雄黄昏
QQ交流群：789031001(新)
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3.优化调将AI，会动态调整城池武将上限，不会出现过多过少情况。
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