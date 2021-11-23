2021年11月23日 更新说明

【体验调整】

1.优化调兵遣将，调兵与调将分开设置，并可设置自动调将的阈值。

2.优化战斗AI，会优先攻打接壤少的且弱小的敌对城池。

3.优化调将AI，会动态调整城池武将上限，不会出现过多过少情况。

4.优化事件孙刘联盟的触发条件。

5.优化存档保存，减少卡狗头界面的情况。

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