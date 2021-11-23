《天命奇御二》製作人感謝信 公佈免費更新計劃

致 翱遊於江湖的夥伴們

非常感謝大家對於《天命奇御二》的熱烈支持，自發售第一時間起，許多夥伴們玩了個通宵，論壇上的各種討論跟謬讚，讓我們又驚又喜，但同時隨之而來的各種反饋，也讓我們誠惶誠恐。

經過一夜的時間，基於各位對內容的反饋，團隊對於《天命奇御二》整理出了更多的規劃與想法，想在這邊跟各位夥伴逐一說明：

首先，夥伴們對於角色立繪的關注，我們實實切切收到了反饋，這方面我們針對”部份”不符大眾所喜的立繪，已經開始著手調整，我們會全數進行調整後，陸續更新到遊戲中，相信很快就能有新的面貌呈現給大家。



其次，對於少數因安裝或電腦設備問題，無法順利暢遊江湖的大俠，這邊先提供幾個可以幫助改善的方法：

一、遊戲過程中黑屏，因為檔案下載時不完整所產生：最快今天會進行更新提示訊息，協助大家盡可能解決這問題，屆時將會有更新檔更新。

二、無法正常啟動遊戲，多數因有安裝greenluma.dll相關檔案所造成。請先將steam目錄greenluma.dll相關檔案並移除。(先關閉steam，刪掉greenluma*.dll相關和bin目錄下的檔。)

三、選取生辰天賦後卡讀取條，主要是遊戲檔案下載不完全所造成：請先在收藏庫中驗證遊戲檔案的完整性。

四、打完摩尼教主閃退問題，多為效能問題：請嘗試清理電腦內存，關閉未使用的應用程式。（關閉cpu/內存佔用比較高的程式）

五、筆記型電腦默認F4為其他功能，第一波山賊新手引導的「F4」按鍵，請嘗試使用「Fn+F4」。

六、少數夥伴建議各類型手柄的適配，由於手柄類型市面上數量繁雜，將會盡可能的收集較為需求的手柄進行優化，讓喜歡用手柄進行遊戲的夥伴，也能順利的遊戲。

第三，對於大家都十分關心的角色感情問題，在本作中，諸葛羽的人物設定是一位有著使命感、一心專注為了普羅大眾而努力，不會沉溺於兒女私情的角色，他的性格是比較嚴謹、沉穩、甚至於木訥的，對於感情問題不敏感，也不太懂得如何去回應，與前作主角形象大不相同。

至於隨著劇情發展，許多角色紛紛登場後，會跟諸葛羽產生甚麼樣的情感糾葛，這些都有待於小夥伴們進行深度發掘，或許結局會有出人意料的驚喜。



最後，關於遊戲的後續更新問題，《天命奇御二》將持續進行一段長時間內容的增加，從上市後一年之間，大家都能直接從主程式中獲得免費的更新，內容將大幅度從角色人物、武學招式、大型支線任務、新增大地圖與場景等；並且除了甫上市時大家提供的建議與遇到的問題協助外，我們也會盡力將各位夥伴們持續回饋的問題，不定期針對遊戲的內容協助，讓各位翱遊在《天命奇御二》的大江湖中，能夠順利且擁有良好的體驗。

感謝大家對於《天命奇御二》的支持，希望大家能時時保有著不同的驚喜，每一次的回味都會有樂趣與美好；遊戲中有許多的小趣味，希望大家都能夠慢慢挖掘，喜愛貓咪的夥伴，也別忘了多餵食貓咪，並且將牠帶回家喔。

《天命奇御二》數位版購買

《天命奇御二》開發團隊 邀你一同體驗這款充滿江湖醍醐味的遊戲