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英雄黄昏 update for 20 November 2021

2021年11月21日 更新说明

Share · View all patches · Build 7749182 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

【体验调整】

1.优化自动调兵的AI，现在后方城池兵力≥1万即会触发调兵。

2.在城池调兵的设置中，主公/太守可调整自动调兵触发的阈值。

3.不勾选名将模式，在官渡之战、刘备入蜀等剧本中也会触发历史事件，以平衡局势，避免大势力碾压而草草结束。

作者因工作要出差一周，下周可能减缓更新及回馈，敬请谅解

百度贴吧：英雄黄昏

QQ交流群：1139344255、789031001(新)

Changed files in this update

英雄黄昏 Content Depot 1754721
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