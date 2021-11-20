2021年11月21日 更新说明

【体验调整】

1.优化自动调兵的AI，现在后方城池兵力≥1万即会触发调兵。

2.在城池调兵的设置中，主公/太守可调整自动调兵触发的阈值。

3.不勾选名将模式，在官渡之战、刘备入蜀等剧本中也会触发历史事件，以平衡局势，避免大势力碾压而草草结束。

作者因工作要出差一周，下周可能减缓更新及回馈，敬请谅解

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