密室關卡優化，bug修正

版本號14.2 Win/Mac

更新內容:

*修正不同解析度下，物品欄放大鈕移位的問題。

修正「宿舍1509B」，拿取部分物品時會導致關燈。

修正「實驗室乙」「實驗室丙」玻片顏色，以符合上次實驗室甲的更新內容。

增加「實驗室甲」冰箱的畫面提示。

新增「實驗室丙」加熱提示。

*新增「舊家」衣服鈕扣及視角提示，減少卡關。

*修正已知錯字。