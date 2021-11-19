密室關卡優化，bug修正

版本號14.2 Win/Mac
更新內容:
*修正不同解析度下，物品欄放大鈕移位的問題。
修正「宿舍1509B」，拿取部分物品時會導致關燈。
修正「實驗室乙」「實驗室丙」玻片顏色，以符合上次實驗室甲的更新內容。
增加「實驗室甲」冰箱的畫面提示。
新增「實驗室丙」加熱提示。
*新增「舊家」衣服鈕扣及視角提示，減少卡關。
*修正已知錯字。
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版本號14.2 Win/Mac
更新內容:
*修正不同解析度下，物品欄放大鈕移位的問題。
修正「宿舍1509B」，拿取部分物品時會導致關燈。
修正「實驗室乙」「實驗室丙」玻片顏色，以符合上次實驗室甲的更新內容。
增加「實驗室甲」冰箱的畫面提示。
新增「實驗室丙」加熱提示。
*新增「舊家」衣服鈕扣及視角提示，減少卡關。
*修正已知錯字。
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