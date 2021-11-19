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Escape Hospital-脫出 失憶病棟 update for 19 November 2021

密室關卡優化，bug修正

Share · View all patches · Build 7743280 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

版本號14.2 Win/Mac

更新內容:

*修正不同解析度下，物品欄放大鈕移位的問題。

修正「宿舍1509B」，拿取部分物品時會導致關燈。

修正「實驗室乙」「實驗室丙」玻片顏色，以符合上次實驗室甲的更新內容。

增加「實驗室甲」冰箱的畫面提示。

新增「實驗室丙」加熱提示。

*新增「舊家」衣服鈕扣及視角提示，減少卡關。

*修正已知錯字。

Changed files in this update

Escape Hospital Mac-Ch Depot 1389651
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Escape Hospital Win-Ch Depot 1389652
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