【测试版本0.9.2.310】11.19更新公告

【重要】本次更新内容仅在测试版本更新，会有较多的bug，将在版本稳定后升级至steam默认版本（稳定版本）。

如果想体验测试版内容，需要加入测试，具体加入方式在公告最后。

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更新：

更丰富的传音符

我们希望能让游戏中的各种NPC变得更有意义。

于是现在，NPC可以通过传音符向你提供一些任务相关的情报传闻，也可以向你发布任务，也可能会遇到一些麻烦需要你赶去帮忙。

在这次更新后，我们暂时先给上面的每种情况都添加了一种实例。 新的提示性传闻

九嶷山破庙的黑心老人事件因为严格的触发条件，变成了很多道友第一个错过的事件，于是在这次更新中，我们优先添加了这个事件的提示性传闻，现在你的传音符好友会在你到达练气后期时向你发送一个有关九嶷山破庙的传闻。 新的传音符支线

现在非剧情NPC也会参与到一些支线剧情当中。

他们会通过传音符向你发布这些剧情任务。

这次更新中添加的支线剧情是金丹期的血剑宫事件。 新的NPC好感度任务

现在NPC会在抢青石灵脉矿脉遇到困难时向你发送传音符求助。

在你帮助他之后可以获得一些灵石，并提升你和这个NPC之间的情分与好感度。 新的场景重置

这次更新又高清重置了几个场景（具体是哪几个忘啦）

Bug修复：

修复了传音符标记无效的bug。

今日碎碎念：

新的战场UI在做了在做了（溜

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一. 测试版本的开放方式：

在steam库中右键觅长生，打开属性，选择测试选项卡，在请选择您想要参与的测试内选择testbranch - 测试版，不用输入代码，关闭后更新即可。

二. 测试版本与正式版本的存档位置和存档续用

正式版本存档位置：C:Users/用户名/AppData/LocalLow/yusuiInc/觅长生

测试版本存档位置：C:Users/用户名/AppData/LocalLow/yusuiInc/觅长生test

也可以用这串神秘代码定位到存档位置

%appdata%/../LocalLow/yusuiInc

把上面这串地址放到文件夹地址栏回车就是存档了

注：本测试版本与稳定版本的存档并不兼容，建议开新档体验。

三. 测试版本须知

在测试版本中，你可能会遇到强度突变、花式bug或存档崩溃，请坐和放宽。

遇到问题的解决方案