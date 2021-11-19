墲人之境更新维护 11-19

调优

·调整寻龙定穴削弱为恢复1格生命

·调整紧急治疗恢复1格生命，大幅度缩短生效时间

·调整锦衣卫右键冲锋冷却缩短3秒

·调整清溪古镇地图窗户布局，封锁一些连窗

·修复寻龙罗盘与日曜校准后有一定几率不可移动

·调优都统右键技能调整，右键蓄力可造成2X6米的矩形范围攻击造成1格伤害

·调整都统终极技能调整，连续攻击5次，每次造成2格伤害

·调整都统石牢调整，会有出现的范围提示给冒险者，并原地击飞冒险者

·调整锦衣卫天赋2不再能叠层，直接生效增加7%移速

·调整月暮祭堂大厅窗户增加一定数量的封窗

·调整都统天赋2调整，成功后消耗一次道具使用次数

·调整稳如泰山冷却35秒每级减少翻窗速度20%/10%/8%/6%/4%

·锦衣卫冲锋松开后横扫命中冒险者，加速时间缩减20%

·调整五行箭中火焰箭为27秒后烧伤1格生命

BUG修复

·修复锦衣卫舞剑动作可以边移动边播放

·修复激怒生效后BUFF层数未清除

·修复古香炉局内buff描述为8秒

·修复守墓人释放终极技能后不可被打断

·修复爱德华射箭不会再触发守墓人免疫的受击动画

·尝试修复金铃大招结束后还有冒险者未失效