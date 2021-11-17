11月17日，1.2.0重大更新，新角色新羁绊，维护时间:01:10-01:50

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新羁绊
- 命莲寺
命莲寺单位攻击时有20%/30%/40%几率造成1秒眩晕，并回复自身/命莲寺单位/全体5%最大生命值的血量。
- 觅金
回合结束时获得1-3枚金币。
新单位
- 爱丽丝
被动：召唤3只具有生命值150/300/1000，攻击力为20/35/130的人偶在场上进行战斗。人偶全部死亡后，爱丽丝会后撤然后重新招出。主动：使一个人偶在一秒后爆炸，对周围一格敌人造成伤害200/320/1200。
- 娜兹玲
找到攻击速度最高的敌方单位，朝他丢6/8/10枚硬币，共造成攻击力240%/320%/400%的伤害和额外120/240/400魔法伤害，附带攻击特效。
- 云居一轮
向攻击目标方向连续释放5/6/7次拳击，总共造成攻击力250%/300%/350%的伤害，每次拳击都将使对方单位模型缩小并总共偷取25/54/103点攻击力，持续10秒。
- 小伞
吓退周围一格的敌人，造成200/350/650的伤害，持续1.5秒，持续时间结束后使目标造成的伤害减半，持续6秒。
- 封兽鵺
朝最远的目标丢出戟，对经过的敌人造成100/150/600的伤害，并对最终目标造成眩晕，戟每经过一个格子眩晕时间加长0.6秒。
- 寅丸星
聚集队友的财富，根据每个队友的星级发出激光，均匀分布在各个敌人身上，每道激光的伤害为星级x伤害系数，伤害系数为100/180/1000。
- 圣白莲
杖击地面，对附近3格敌人造成伤害200/300/1500，并眩晕2/3/5秒，同时给友军加最大生命值15%/20%/100%的护盾
- 船长
用巨锚砸向敌人周围空位，对周围一格敌人击晕并造成伤害100/150/450，形成一片水域，水域内的友方单位获得15/20/50双抗并提供每秒20的回血，水域持续10秒。随后水蜜会将自己牵引到巨锚位置。
综合
UI
- 取消回合结束的UI显示，避免回合开始时可能会有几秒买不了棋子
- 升级按钮更醒目了
- 现在人口没满会自动上场以填满人口
- 修复了选装备时不能右键查看合成表
羁绊
战斗
- 2/4/6 →2/4/6/8
- 攻击力2/4/8→2/5/7/10
- 双抗1/2/4→1/2/4/6
守护
- 2/4/6→2/4/6/8
- 护盾20%/40%/60%→20%/35%/45%/60%
- 攻击力50/70/100→50/70/90/110
祈福
- 最贵→道具最多然后最贵
道具
魔法使的帽子
- 额外法术强度60→40
八卦炉
- 回复法力值25→20
单位
秋穰子
- 弹幕→觅金
慧音
- 变身后现在也可以获取蓝量
- 变身后的大招蓝量140
蕾米
- 远程→近战
- 法术赤月→战斗赤月
- 攻击力50/90/162→80/144/260
- 攻速0.75→0.6
- 血量700/1260/2268→1000/1800/3240
- 蓝量20/70→50/130
- 双抗30→50
- 变身蝙蝠，朝最远的目标冲刺，对经过的敌人造成{0:ap/100/150/300}的伤害，并将伤害转化成自己的血量。
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