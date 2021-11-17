夜雀食堂制作组邀请您来进行v1.5.0+版本的Beta测试 ：)

前言

大家久等了，又到了夜雀食堂大版本更新的前夕，这次更新了非常、非常、非常多的内容，但是很难保证没有问题。为了在正式版之前尽量的让版本稳定，所以我们这次发布技术测试版，给愿意参加测试的玩家游玩，帮助我们一起改进游戏。

首先，这是技术测试版的更新，所谓的“技术测试版”，就是把接下来要更新的内容，提前放给一定范围的用户进行测试，以便在正式发布之前能够找到和排除问题，让正式上线的版本更稳定。

所以这个版本仍然可能会存在很多问题，请有意愿参与测试、提前体验内容的玩家踊跃参加。而且参与技术测试的玩家，打出来的数据不一定能够保留。

说人话就是：

参加技术测试版可以提前体验内容，但可能问题会比较多，而且存档可能无法保留。

所以希望等稳定版本、或是保留存档的玩家，我们不推荐加入技术测试。

参加方法

1、打开steam，对着“东方夜雀食堂”右键，选择“属性”

2、在打开的新窗口里选择“测试版”

3、在“请输入测试访问代码来解锁私密测试权限”的选框里，输入“88djHd99FerLPtd3D”，然后点“检查代码”，就会得到一个通知“betatest”分支已经可以使用

4、接下来在上方的下拉选单中，选择“betatest”，这样你的游戏就会进入到技术测试版的分支，在您的库清单中，东方夜雀食堂的名称后面会加入[betatest]，有这个后缀，代表您已经是技术测试版了，如果没有，则依然是现在线上的正式版

5、好，退出steam，重启steam，这个时候游戏会开始更新，更新完后，就可以进入技术测试版了。虽然刚刚切换分支之后，也可以更新，但是尽量不要相信这个，它容易更新不完整，所以退出steam并重启，可以比较保险的更新。

经过上一次betatest的测试，好像这个测试名额是有上限的，如果您按照操作执行却没有办法达成上面的效果，那就可能是达到了上限，我们得研究一下怎么解除这个上限…

重要说明

OK，如果您进入了技术测试版本，接下来是重要的测试说明：

1、首先，在技术测试的版本中，您的存档不会被当前、以及未来更新的正式版本继承。

2、如果您在技术测试版本里进行了存档操作，该存档会显示“技术测试”的角标。但它并不会覆盖您现有的存档，而是存储在其他位置，当您切换成线上正式版本时，原本在对应位置存档将依然可用。

3、虽然存在将存档从“技术测试”专用的存档文件夹拷贝到“正式版本”的存档文件夹这一操作，但是大概率这可能在正式版本中产生问题，并且也是不推荐的行为。

3、技术测试版本是为了提前寻找潜在的程序问题，如果您在这个版本中遇到了问题，请通过以下的在线文档根据表格内容进行反馈，我们会尽快进行复现和修复

https://docs.qq.com/sheet/DVFdoWGxkY3FkdWFw?friendUin=ZZO%252BZ0tOaSDZBN0chgYY6A%253D%253D&tab=BB08J2

(在b站只能直接发站内链接，所以需要大家用电脑端复制一下上方地址，贴到浏览器里打开)

4、技术测试版重新开启了右边的存档和log输出，如果遇到任何问题，可以马上输出存档和日志信息，发往邮箱 serv1ce-deyu@qq.com 并且备注一下情况，我们看到后就会处理。

大家最关心的，本次的技术测试的内容、也是未来更新到正式版中即将实装的内容

新功能

实装了华彩乱战2的联动

实装了三妖精的蹦蹦跳跳讨伐大作战的联动

优化游戏文件大小到约700M

优化游戏运行时内存占用

实装了各个地区的描述

实装了店面的描述

通关存档后会自动进入无债务的自由模式，并且开放了新的“白玉楼”地图；在白玉楼，你可以与妖梦和幽幽子再次展开试炼和最终决战

全新的等级系统，并且不再会根据剧情锁定等级，您之前积累的经验值，会自动换算成新等级系统的等级，并且修得对应的能力，试试看吧

在笔记本中新增Tag筛选功能

开店准备时，如果不满足最低开店的菜品酒水时，会进行更醒目的提示

已上的菜品酒水，在订单里会有标识

和白天时的稀有NPC对话后出现的对话选项现在支持循环滚动功能

设置中新增关闭符卡宣言动画的选项

调整

万圣节赠服装活动结束，作为奖励的万圣节晚装现在移动到香霖堂，并且通过在守矢神社抽奖获得的青蛙硬币兑换

现在在妖梦挑战中，当玩家到达了挑战目标后会直接结束当前挑战，不需要经营到时间结束

存档升级：移除香霖堂多余的核能厨具和神社唱片，玩家手中已经重复的项目的会返还成破损的符咒

挑战和BOSS模式下装饰物不会出现，也不会起效

现在，主打菜单的菜或酒卖完后，普客则会点海鲜味噌汤和绿茶(不包括保温箱内的和做完的)

现在触发奸商因幡帝的奖励成就会映射到普通帝身上，触发“Combo消失术”也会获得相应的惩罚符卡成就

现在CG界面中对于惩罚游戏·辉夜/妹红的CG收集状态将从所有存档的完成进度中选择，就是说，如果你有两张CG都存在的存档，那么在相册里就会同时显示两张CG

现在在完成最后的任务的同时，妖梦会离开博丽神社

现在挑战模式中不再会给稀客增加好感度

微调对话选项菜单来适配多行文本

现在包含有五个食材的料理将自带大份Tag

现在毛玉冰添加无酒精，甘，水果Tag

现在与同时拥有依赖任务以及售卖物品的白天普通NPC对话会显示二选一的选择界面，而不总是打开商店

现在在读取存档的时候会尽可能的更新存档内已经完成的成就

现在解锁白天地图时会产生提示

老板娘笔记-图鉴-客人页面现在不再需要额外的一次点击来查看完整的人物介绍

调整了一些文案

问题修复

修复了当处于投掷上菜时打开任意上菜模组都会导致原本在桌上的料理外观消失的问题

修复了当稀客符卡触发和开启锅具+执行料理同一帧执行时会导致锅具无法互动的问题

修复了在玩家不持有任何符合当前可选交付任务的物品并且开启交付菜单时，交付菜单会显示并且可以互动上一次交付菜单显示的物品的问题

修复了神社开启时香霖堂被补了2次相同的货导致核能厨具出现了2套的问题

修复了神社章节末尾在神社给灵梦办演唱会却可以自由选择开店位置的问题

修复了红魔馆大门还未许可进入时琪露诺就让你去找大门内的帕秋莉的问题

修复了相册中“欢迎来到夜雀食堂”的CG，进行翻页看到空白的问题

修复了一些旧版存档在读取时部分任务在存档升级时被重复添加的问题

修复了阿吽登场的时候，博丽神社的狛犬石像还存在的问题

修复了香霖堂多个物品一起购买时价格异常的问题

修复了红魔馆支线“求助！特殊料理的参考，其之二”要求的料理和对话内容不符的问题

修复了一些上古存档在读取时报错的问题

修复了守矢神社在17：30时同时获得第100个币时剧情会和开店剧情冲突导致卡死的问题

修复了带有海带的采集点会覆盖在角色头上的问题

修复了部分依赖交付人的限时任务在时间结束后且条件达成时会自动完成的问题

修复了某些情况会导致循环音效无法停止的问题(西瓜送酒时的biubiubiubiu声洗脑循环)

修复了冻结厨具结束后厨师不会自动前往料理的问题

修复了试炼刚开始自动满足开店要求但是显示开始营业的按钮是灰色的的问题

修复了神社BE4剧情里人物名称是？？？的问题

修复了厨师在完成了目标订单的料理后会在玩家从仓库中取出料理时再次执行料理的问题

修复了配置雀食堂时厨具携带状态会挡住鼠标点击部分食谱按钮的问题

修复了在对话后会打开任意面板有概率冲突出错的问题

修复了循环音效在游戏暂停时仍在播放的问题

修复了老板娘笔记-状态-雀食堂页面字体太多挤不下的问题

修复了从晚上菜单通过退出按钮回到主菜单时会报错的问题

修复了获得红魔馆推车后剧情里说在神社最后一晚开店但实际上没有锁店的问题

修复了幽幽子在最终决战时坐错位置的问题

修复了“红魔馆主线任务15：红美铃签名照交付”任务未交付情况下结束白天阶段会导致卡死的问题

好了，超大量的更新

请大家将游玩的问题在本帖的讨论区里反馈，我们会进行修复

真的太大量了orz