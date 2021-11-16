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英雄黄昏 update for 16 November 2021

2021年11月17日 更新说明

Share · View all patches · Build 7723560 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

【体验调整】

1.现在支持Steam云存档，不同的电脑上可以同步存档。

2.陈情跟着角色走，到任何城池都能刷新和处理陈情。

3.前3年必定获得家书，身上缺少体力补给时家书可能获得肉。

4.拜访中的禅让，现在能无条件传位给自己的亲属。

5.修复因覆盖其他存档而导致的串档问题。

百度贴吧：英雄黄昏

QQ交流群：1139344255

Changed files in this update

英雄黄昏 Content Depot 1754721
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