开局可以选择一种奖励
开局选择种族时不再限制最大和最小种族数量
层数提升5层,玩家获得的金币数就+1
现在宝箱可以开出2-3星的棋子
强化卷轴不再给圣盾效果
随机精英怪现在也有高级遗物奖励
战斗失败不会再减少商店棋子数量
日新月异
旧-卖出两星及以上的单位时,商店里的单位获得+3+3
新-卖出两星及以上的单位时,所有商店里的单位永久获得+1+1
探寻吼叫
旧-使用5次战吼单位,可以抉择2个三级单位
新-使用4次战吼单位,可以抉择2个三级单位
锋刃
旧-所有友方单位+1攻击力
新-所有友方单位+2攻击力
加盾
旧-所有友方单位+1生命值
新-所有友方单位+2生命值
野兽结伴,小鬼成群,龙族聚集,战士集结,元素聚集
旧-所有对应种族+1+1
新-所有对应种族+2+1
祝福者
旧-属性1/3,使另一个友方单位+1+1
新-属性1/2,使另一个友方单位+2+1
大嘴鸟
旧-属性2/1
新-属性2/2
三星之境-新物品
你场上每有一个3星随从,全队获得+5+5
火焰鸡-改成法师学徒,法师种族
旧-属性2/3
新-属性3/3
守护骑士
属性4/4变成6/6
新棋子-隐形刺客
2级野兽,隐匿,友军死亡时隐匿单位+4攻击力
大海怪
属性3/2变成7/4
冰精灵
5级变成4级棋子
多刃战士
属性3/4变成3/1
护盾,风怒.
三星时可以攻击四次
魔法勇士
战斗开始前使左右友军本回合+2+2,改成+3+3
泥沼巫师
1星 使临近3个友军+1+1 改成5个友军
流浪猎手
属性1/3变成2/3
寻法者
属性有1/3变成2/4
黑色巫师
3级棋子,属性4/4,友方嘲讽随从被攻击后,对随机敌人造成3点伤害
修复了一些bug
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