开局可以选择一种奖励

开局选择种族时不再限制最大和最小种族数量

层数提升5层,玩家获得的金币数就+1

现在宝箱可以开出2-3星的棋子

强化卷轴不再给圣盾效果

随机精英怪现在也有高级遗物奖励

战斗失败不会再减少商店棋子数量

日新月异

旧-卖出两星及以上的单位时,商店里的单位获得+3+3

新-卖出两星及以上的单位时,所有商店里的单位永久获得+1+1

探寻吼叫

旧-使用5次战吼单位,可以抉择2个三级单位

新-使用4次战吼单位,可以抉择2个三级单位

锋刃

旧-所有友方单位+1攻击力

新-所有友方单位+2攻击力

加盾

旧-所有友方单位+1生命值

新-所有友方单位+2生命值

野兽结伴,小鬼成群,龙族聚集,战士集结,元素聚集

旧-所有对应种族+1+1

新-所有对应种族+2+1

祝福者

旧-属性1/3,使另一个友方单位+1+1

新-属性1/2,使另一个友方单位+2+1

大嘴鸟

旧-属性2/1

新-属性2/2

三星之境-新物品

你场上每有一个3星随从,全队获得+5+5

火焰鸡-改成法师学徒,法师种族

旧-属性2/3

新-属性3/3

守护骑士

属性4/4变成6/6

新棋子-隐形刺客

2级野兽,隐匿,友军死亡时隐匿单位+4攻击力

大海怪

属性3/2变成7/4

冰精灵

5级变成4级棋子

多刃战士

属性3/4变成3/1

护盾,风怒.

三星时可以攻击四次

魔法勇士

战斗开始前使左右友军本回合+2+2,改成+3+3

泥沼巫师

1星 使临近3个友军+1+1 改成5个友军

流浪猎手

属性1/3变成2/3

寻法者

属性有1/3变成2/4

黑色巫师

3级棋子,属性4/4,友方嘲讽随从被攻击后,对随机敌人造成3点伤害

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