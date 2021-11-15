2021年11月16日 更新说明

【体验调整】

1.社团领袖可以手动选择扶持阵营。

2.普通模式下的名望商店上架求贤令。

3.内置修改器可以自选技能。

4.当太守时，外出后不会被撤掉太守职位。

5.一统天下后的高光回顾可以回看。

6.现在亲属只有自然死亡（寿终正寝或病逝），才有机会继承遗产。

7.修复武将信息列表会卡主的问题。

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