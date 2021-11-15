“再战紫禁城”更新修复第一版

【修复】
1、修复部分文字描述错误的问题
2、修复部分内功和装备效果失效的问题
3、修复剧毒效果会被移除的问题
4、修复假想模式BOSS蛇蛇精动作错误问题
5、修复豹胎锻骨丸读档后失效的问题（需要重新服用）
【调整】
1、调整内功傲雪凌霜、剑二十五、家传飞刀的暴击触发为攻击触发
2、调整内功子母掌心雷的顿悟效果和几率（约5%）
3、调整蓬莱剑袍的效果为从第二回合开始行动力提高2点
4、适当加强二十四衙门、名剑谷、墨门、潜龙宗、驭兽山庄、五湖十四寨、武当的七阶内功
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2、修复部分内功和装备效果失效的问题
3、修复剧毒效果会被移除的问题
4、修复假想模式BOSS蛇蛇精动作错误问题
5、修复豹胎锻骨丸读档后失效的问题（需要重新服用）
【调整】
1、调整内功傲雪凌霜、剑二十五、家传飞刀的暴击触发为攻击触发
2、调整内功子母掌心雷的顿悟效果和几率（约5%）
3、调整蓬莱剑袍的效果为从第二回合开始行动力提高2点
4、适当加强二十四衙门、名剑谷、墨门、潜龙宗、驭兽山庄、五湖十四寨、武当的七阶内功
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