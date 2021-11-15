0.3.5.17 版本说明

1·0 修复

1·1 修复了土豆、玉米植物的种植错误。

1·2 修复了停止动作后移动的动画错误。

1·3 修复了制作快捷按钮的图标错误。

1·4 修复了鹿、狼、野牛的指定猎物掉落猪皮的错误。

1·5 修复了木矛归类为有刃的武器错误，木矛不能切椰子了。

1·6 修复了游戏内开始新游戏后，控制面板按钮失效的错误。

2·0 调整

2·1 降低了木栅栏耐久值。

2·1 更换了铁匠台、炼金台的模型。调整了铁匠台和炼金台所需的建造材料，使他们更容易建造。

2·2 更换了皮背包、棉鞋、皮靴、皮帽、皮背心等穿着装备的名称和模型。调整皮帽、皮靴、皮背心等皮制装备的制作材料为皮革，其制作所需平台调整到制皮架。

2·3 更换了木箱和石箱的模型，调整名称为露营箱和储物箱，容量调整为2格和4格，石储物箱现为初始掌握制造。

2·4 黑面包、烤肉调整为初始掌握制造物品，厨师不再销售其图纸。

2·5 药汤和蔬菜汤图纸从酒吧招待去除，调整到土著商人出售。

3·0 新增内容

3·1 新增木梯（长），一个更高的梯子，可以爬上更高的地方。原木梯更名为木梯（短），通过学习蓝图可以一次学习两个梯子的制作。

3·2 新增武器双筒猎枪、短筒猎枪武器店出售。粗筒双管猎枪毛皮商出售。猎枪子弹也在两店出售。枪支和子弹现阶段不开放制造。

3·3 新增远程反曲弓和土著箭土著商人处出售，新增远程猎弩和铁箭矢再毛皮商处出售。原木箭更名为石箭矢，木弓更名为长弓，三种远程和箭矢需要在木匠台制作。

3·4 新增制造设备木匠台，主要用来制作木制器具。三把练习剑调整到木匠台制作。

3·5 新增选项睡觉，这个选项会一直睡眠到第二日清晨，并自动存盘，功能在帐篷和床上执行，他和选项休息是有区别的。睡觉将来是最主要的恢复精力手段，休息则类似小憩的概念。

3·6 新增土著大小帐篷和毛皮商的大小野营帐篷，野外帐篷包括以前的草棚和茅屋，都添加了新的两个选项睡觉和储物，他们现在可以当作箱子储存东西。但最大的毛皮商野营帐篷没有，如果需要应当制作物品放进去，比如放床或者箱子进去。

3·7 新增物品野外折叠床，他是第一个室内物品，算为家具，必须放置在室内，目前只有毛皮商的大帐篷的地面属于室内。

3·8 新增两种皮箱手提箱和旅行箱，他们可以放置在室内。

3·9 新增了毛皮商的营地建筑物品，营地的围墙、门、栅栏、障碍、栈道、角楼、门楼、塔楼。这些图纸都在一本毛皮商建筑指南上，在毛皮商哪里出售，不需要花钱，作为测试使用。

3·10 新增的土著物品图纸记载在一本土著的制造指南的书上，在土著商人哪里出售，不需要花钱，当前是测试使用。

3·11 新增工具剥皮小刀，新增选项剥皮，动物死后，装备上剥皮小刀，选择动物尸体，可剥皮的动物尸体会显示剥皮按钮，即可剥皮。

3·12 新增资源皮革，皮革由兽皮合成，新增制造设备制皮架，可在制皮架上制作皮革类相关物品和商品，新增物品，轻皮、重皮材料及皮料包商品。

3·13 新增装备西部风格一套、皮袋装一套和兽皮一套。

3·14 新增物品火把，装备后选点火，即可照明，选放下即可熄灭。