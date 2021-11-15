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殖民地往事 update for 15 November 2021

0.3.5.17 版本说明

Share · View all patches · Build 7712783 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

0.3.5.17 版本说明

1·0 修复

1·1 修复了土豆、玉米植物的种植错误。

1·2 修复了停止动作后移动的动画错误。

1·3 修复了制作快捷按钮的图标错误。

1·4 修复了鹿、狼、野牛的指定猎物掉落猪皮的错误。

1·5 修复了木矛归类为有刃的武器错误，木矛不能切椰子了。

1·6 修复了游戏内开始新游戏后，控制面板按钮失效的错误。

2·0 调整

2·1 降低了木栅栏耐久值。

2·1 更换了铁匠台、炼金台的模型。调整了铁匠台和炼金台所需的建造材料，使他们更容易建造。

2·2 更换了皮背包、棉鞋、皮靴、皮帽、皮背心等穿着装备的名称和模型。调整皮帽、皮靴、皮背心等皮制装备的制作材料为皮革，其制作所需平台调整到制皮架。

2·3 更换了木箱和石箱的模型，调整名称为露营箱和储物箱，容量调整为2格和4格，石储物箱现为初始掌握制造。

2·4 黑面包、烤肉调整为初始掌握制造物品，厨师不再销售其图纸。

2·5 药汤和蔬菜汤图纸从酒吧招待去除，调整到土著商人出售。

3·0 新增内容

3·1 新增木梯（长），一个更高的梯子，可以爬上更高的地方。原木梯更名为木梯（短），通过学习蓝图可以一次学习两个梯子的制作。

3·2 新增武器双筒猎枪、短筒猎枪武器店出售。粗筒双管猎枪毛皮商出售。猎枪子弹也在两店出售。枪支和子弹现阶段不开放制造。

3·3 新增远程反曲弓和土著箭土著商人处出售，新增远程猎弩和铁箭矢再毛皮商处出售。原木箭更名为石箭矢，木弓更名为长弓，三种远程和箭矢需要在木匠台制作。

3·4 新增制造设备木匠台，主要用来制作木制器具。三把练习剑调整到木匠台制作。

3·5 新增选项睡觉，这个选项会一直睡眠到第二日清晨，并自动存盘，功能在帐篷和床上执行，他和选项休息是有区别的。睡觉将来是最主要的恢复精力手段，休息则类似小憩的概念。

3·6 新增土著大小帐篷和毛皮商的大小野营帐篷，野外帐篷包括以前的草棚和茅屋，都添加了新的两个选项睡觉和储物，他们现在可以当作箱子储存东西。但最大的毛皮商野营帐篷没有，如果需要应当制作物品放进去，比如放床或者箱子进去。

3·7 新增物品野外折叠床，他是第一个室内物品，算为家具，必须放置在室内，目前只有毛皮商的大帐篷的地面属于室内。

3·8 新增两种皮箱手提箱和旅行箱，他们可以放置在室内。

3·9 新增了毛皮商的营地建筑物品，营地的围墙、门、栅栏、障碍、栈道、角楼、门楼、塔楼。这些图纸都在一本毛皮商建筑指南上，在毛皮商哪里出售，不需要花钱，作为测试使用。

3·10 新增的土著物品图纸记载在一本土著的制造指南的书上，在土著商人哪里出售，不需要花钱，当前是测试使用。

3·11 新增工具剥皮小刀，新增选项剥皮，动物死后，装备上剥皮小刀，选择动物尸体，可剥皮的动物尸体会显示剥皮按钮，即可剥皮。

3·12 新增资源皮革，皮革由兽皮合成，新增制造设备制皮架，可在制皮架上制作皮革类相关物品和商品，新增物品，轻皮、重皮材料及皮料包商品。

3·13 新增装备西部风格一套、皮袋装一套和兽皮一套。

3·14 新增物品火把，装备后选点火，即可照明，选放下即可熄灭。

Changed files in this update

殖民地往事 Depot 1753111
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