11.15 小更新（可切换字体+诸多优化）

-增加可选【文本字体】！可以在设置界面切换使用默认字体还是更方正适合阅读的字体

-增加【重新计算成就积分】功能：因种种原因而丢失了成就积分或积分错乱的师爷们可以点击标题界面左上角的“成就同步”按钮恢复原有的总积分！

-多周目+已有财源滚滚成就+符合财神条件必得【天选之子】特殊成就

-使部分与数值无关的普通成就在无敌模式中也可以获得：【识酒达人】、【语文代表】、【灯谜专家】、【解元潘景】、【奇耻大辱】、【砍价高手】、【断案天赋】、【千杯不倒】、【福祸相依】、【清香袅袅】、【搜遍密室】、【一眼万年】、【猫的赠礼】、【画中有诗】、【无比尴尬】、【表里不一】、【四种大哥】、【事不过三】、【知遇之恩】、【回头是岸】

-每月刷新单人表演观众要求的词条

-无敌模式每月固定+5体力

-打通容都王线全部结局也可以获得生生世世成就了（已经达成的需要重新点击“开始游戏”同步成就）

-为各个界面的返回按钮加上“ESC”字样，使返回上一级的快捷键更为明显

-在才艺/武功培训界面时按ESC可以快速切换页数，并且下个月不会再重置页数，方便继续培训在第二页的手下

-在无返回按钮的界面下按ESC不再与鼠标右键一样重复召唤出存档界面

-为Steam云存档增加一个可选的本地路径

-达成中途失败结局【前程断送】后切换为无敌模式将降低隐藏的疑心数值，以免每月初都重复进入该结局；同理【毓秀阁后尘】切换后将自动提升隐蔽至50

-去掉雎鸠无法达成的“彻底突破”属性加成

-优化设置界面的按钮、增加关于自动前进的提示

-使部分游戏提示、描述更加清楚

-修复栗子糕失踪导致空闲手下不足三人时接待客人无限循环的问题

-修复黎一一可以重复派去完成【爱财的富商】系列任务的问题

-修复黎一一突破后剧情进度条多出一截的显示错误

-修复其他已知bug和错别字，感谢师爷们的反馈！（更多优化将在后续逐个更新）