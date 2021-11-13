新增称号与锦囊，店铺功能调整

1、增加锦囊，宴安鸠毒，随机减少视野范围内某君主麾下一名武将1点生命上限以及若干生命值
2、物品青囊书效果改为，+9智力，自带技能“休养生息”
3、店铺返现改为，只有在自势力店铺消费时，物价便宜10%。同时进入自势力非学习类店铺时可额外获得一个物品，增加店长收益
4、调整部分武将属性，新开档生效
5、新增以下武将称号
李儒、贾诩、徐荣
张宝、张梁
颜良、文丑
高顺、张辽
[img]{STEAM_CLAN_IMAG
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1、增加锦囊，宴安鸠毒，随机减少视野范围内某君主麾下一名武将1点生命上限以及若干生命值
2、物品青囊书效果改为，+9智力，自带技能“休养生息”
3、店铺返现改为，只有在自势力店铺消费时，物价便宜10%。同时进入自势力非学习类店铺时可额外获得一个物品，增加店长收益
4、调整部分武将属性，新开档生效
5、新增以下武将称号
李儒、贾诩、徐荣
张宝、张梁
颜良、文丑
高顺、张辽
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