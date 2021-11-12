回馈版本“再战紫禁城”已免费更新

【新增】

1）新增假想模式，需要难度4以上，玩家在到达桃花源后可通过徐君房进行挑战，除了原有二十三个门派和六个势力以外，玩家还将直面新增的十大势力以及外域门派天外天、五行宫、金刚门的攻击，总计五十场挑战

2）新增各门派七阶内功和部分江湖内功，可以通过假想模式习得

碧清轩：烂柯棋局古谱，二十四衙门：惊惶宝典，名剑谷：欧冶子手书古本，铁血镖局：铁血会意功，丐帮：擒龙二十八路古谱

魔刀门：天魔霹雳刀诀，地狱门：六道轮回功，锦衣卫：龙吟匣中诀，墨门：墨子遗篇，峨眉：清音须弥功，崆峒：崆峒太极古谱

缥缈宫：太虚缥缈劲，潜龙宗：青龙金匮秘法，青莲门：剑二十五，少林：大方广圆觉经，神农门：五禽戏古谱，驭兽山庄：血鹰刺血大法

唐门：子母掌心雷，天机阁：河图洛书，五湖十四寨：翻江倒海十八式，武当：九宫八卦古谱，弦月堂：广陵散古谱，玄天剑宗：玄天剑阵图谱

江湖：圣火神功古谱，百战奇谋手稿，翻云覆雨心法，傲雪凌霜心法，疾风如电心法，中条一刀流，多重影分身，龙凤日月神功，天轮明王功，家传飞刀秘典，天罗伞舞曲，浪涛惊天怒，男人煞，魔道三绝气

3）新增十个可交好的江湖势力及其相关的江湖传闻

【铁砂帮势力介绍】

铁砂帮为五湖十四寨在江南的子势力之一，早先由阮小九代为打理，如今已成为了一股不可小觑的力量

开启条件：前往五湖十四寨与曾不凡交谈，要求侠恶至少为作恶多端，且交纳200两介绍费

1、选择与铁砂帮势力交好，将会立即降低自身的侠恶值

2、喝酒后在战斗中每回合开始时额外获得2层醉意效果

3、可以学会内功摘星术

4、可以学会徒手武器配方铁砂指虎，能够在攻击时驱散目标的增益效果，同时每回合累积醉意效果

5、可以购买道具松筋软骨散，使自身在被攻击时驱散攻击者的增益效果，同时有可能叠加破甲和残废效果

6、新增踢馆铁砂帮，胜利之后可以获得松紧软骨散5个

【逍遥派势力介绍】

逍遥派是武林中最神秘的势力，据说精通各派内功，江湖上唯有鱼一霜早年奇遇时得知了他们的踪迹

开启条件：前往北平城与鱼一霜交谈，要求与鱼一霜必须结为生死之交，友好度不得低于生死不离，且通过逍遥派的试炼任务

1、逍遥派喜隐世而居，因此选择与逍遥派交好，将会使自身声望重置为默默无名

2、可以选择修炼六大门派和二十四衙门中的一门六阶内功，包括：睡梦醉八仙、白眉心法、判官点穴、金刚伏魔阵、太初神功、四象剑法、吸星秘法

3、可以学会内功凌波微步

4、可以学会防具配方逍遥御衣，身法提高10%，每回合获得3层轻功效果

5、可以获得道具玲珑棋局，能够每回合驱散自身的负面效果

6、新增踢馆逍遥派，胜利之后可以获得十全大补丸1个

【五仙教势力介绍】

五仙教常驻云南，擅长饲养毒物。潜龙宗使徒椒图原为五仙教护法，因此想要精进自身的毒功，必须要得到她的相助

开启条件：前往大宁城与椒图交谈，要求与椒图友好度必须为生死不离，且需要击败天池镇的巨蟒来证明自己

1、选择与五仙教交好，使用任何毒药时都能产生剧毒效果，该效果为中毒的强化版，且不可移除

2、无需重铸桃木剑，可以直接获得武器辟邪•金蛇剑

3、可以学会内功金蛇秘典

4、可以获得宝物剧毒蛤蟆王，使自身在被攻击时有可能给予目标1层剧毒效果

5、可以通过五毒御灵酒符操控蜈蚣、毒蛇、蝎子、壁虎和蟾蜍五中毒物符文来战斗前相助自己（与酒类互斥），

蜈蚣可以提供暴击抵抗降低效果，毒蛇可以提供冻伤效果，蝎子可以提供免伤效果，壁虎可以提供回魂效果，蟾蜍可以提供气血恢复提高效果

6、新增踢馆五仙教，胜利之后可以获得蟾蜍御灵符3个

【点苍派势力介绍】

点苍派原为支持晋王的势力之一，门下多为文武双修的江湖侠客。晋王门客丁旭曾在点苍派学艺，或许能够帮得上忙

开启条件：前往南京城与丁旭交谈，要求与丁旭好感至少为一见如故，且学识需要达到100

1、选择与点苍派势力交好，在南京城无需酿酒师和天赋支持即可获得酿酒的最高收益

2、点苍派弟子爱好喝酒擅使阴柔内力，可将各类美酒冰镇，使自身喝酒后攻击时必定追加当前内力2%的真实伤害

3、可以学会内功东坡志林

4、使枪棍类武器墨点江山的特殊效果触发几率翻倍

5、可以使用道具冰镇酸梅汤，使自身在战斗中行动力随机（与酒类互斥）

6、新增踢馆点苍派，胜利之后可以获得冰镇酸梅汤3个

【星宿海势力介绍】

星宿海在百年前曾是武林一大势力，精通医毒二术，门下多为背负血海深仇的女子。据说潜龙宗使徒囚牛曾为情所困，投身于星宿海门下

开启条件：前往潜龙宗与囚牛交谈，要求与囚牛好感度必须为生死不离，且医术需要达到100

1、选择与星宿海势力交好，可以领悟内功化功残卷

2、使用毒药冰蚕毒的触发几率翻倍

3、可以学会内功男人煞

4、可以学会防具配方冰丝天蚕衣，被攻击时有可能使攻击者冰冻，该效果为冻伤的强化版，且不可移除

5、可以使宝物冰蚕宝宝额外获得至毒冰蚕的效果，使自身在攻击时有可能给予中毒、冻伤或冰冻效果

6、新增踢馆星宿海，胜利之后可以获得冰丝天蚕衣1件

【高丽势力介绍】

江湖游侠公子缺喜欢云游四方，曾拜访过高丽，结识了不少同道中人。如今听说已有不少高丽高手来到中原切磋武艺

开启条件：前往大宁城与公子缺交谈，要求与公子缺友好度必须为生死不离，且口才达到100

1、选择与高丽交好，可以立即获赠归元丹三十颗，古玩和首饰各七个，豹胎锻骨丸一个，服食之后可永久使自身每回合保留20%的防御值

2、能够开启独立商店，购买各种江湖上稀缺的礼物

3、学会内功天罗伞舞曲，每回合保留上回合剩余防御的30%（不与百战奇谋叠加）

4、可以学会防具配方龟甲，根骨提高10%，受到伤害减少15%

5、可以装备宝物天罗伞，天罗伞能在气血大于50%时每次攻击追加自身当前防御值4%的伤害，反之则被攻击时可能获得自身根骨150%的防御值

6、新增踢馆高丽，胜利之后获得龟甲1件

【南海派势力介绍】

谷王年少时游学曾得南海派高人指点过几招，因此得知传闻中的南海派竟然真的存在

开启条件：前往北平成与谷王交谈，要求与谷王友好度至少为一见如故，且需要击败奇遇山中老人来证明自己

1、选择与南海派交好，南海可以获得丹药菩提血的配方

2、拥有独立商店，可以购买江湖中、低阶内功

3、可以学会内功水镜刀诀

4、可以学会防具配方碧海靴，免疫燃烧，伤害反弹50%，每回合获得1层挪移效果

5、可以使用南海秘药，使自身气血低于50%时，每次被攻击都能回复1%气血（与毒药互斥）

6、新增踢馆南海派，胜利之后获得南海秘药3个

【昆仑派势力介绍】

师父归海无量早年间与昆仑派掌门何生道交好，我若有机缘习得昆仑两仪剑，倒是能够向昆仑派高手请教一二

开启条件：完成任务师徒重聚后，前往玄天剑宗与归海无量交谈，且必须已学会昆仑两仪剑（驭兽山庄喂雕）

1、选择与昆仑派交好，可以获得昆仑神丹，服食后能使自身所有招式每一击追加相当于自身当前气血3%的真实伤害

2、可以学会内功无缺残卷

3、可以学会武器配方两仪七星剑，有几率触发顿悟效果，直接造成目标当前气血10%的伤害或回复自身已损失气血的20%

4、可以装备宝物昆仑镜，被攻击时有可能使攻击者重伤，攻击时偶尔完全回复自身已损失的所有气血值

5、新增昆仑派踢馆，胜利之后获得武器两仪七星剑

【北元残部势力介绍】

武当派长老岳明峰本为北元族人，我在解开自己身世之谜后，终究该做出一个困难的抉择

开启条件：完成任务命运抉择，选择放岳明峰一马，且自身与岳明峰好感度必须为生死不离

1、选择与北元残部交好，自身的声望将直接变为身败名裂

2、使用强攻模式可以将自身所有狂暴状态转化为醉意效果，使用坚守模式可以将自身所有狂暴状态转化为韧性效果

3、可以学会内功形意混元古谱

4、可以学会武器配方鬼神方天戟，攻击或被攻击时有可能给自身添加1层狂暴效果

5、可以装备宝物援军令旗，令旗每回合使自身必定获得1层狂暴效果，且有20%几率获得1层重生效果

6、新增踢馆北元残部，胜利之后可以获得鬼神方天戟1把

【四灵绝宫势力介绍】

黄龙道衍一手创立四灵绝宫纵横武林，我若为燕王效力，或许能够有机缘加入其中

开启条件：宣誓效忠燕王，且与黄龙道衍的友好度必须为生死不离

1、选择与四灵绝宫交好，可以立即领悟内功四灵神功

2、可以学会内功破天魔功

3、可以学会防具配方黑衣僧袍，使自身每一击额外追加已损失气血10%的真实伤害

4、可以装备宝物玄武印、朱雀印、白虎印、青龙印，四种印除了自身效果外，在装备内功四灵神功时还会产生额外效果

玄武印，受到伤害减少50%，使四灵神功在被攻击时有较高可能获得1层韧性效果

朱雀印，身法提高20%，使四灵神功有可能造成目标当前防御值150%的伤害

白虎印，内力提高10%，使四灵神功在攻击时有可能给予1层冰冻效果

青龙印，力道提高30%，使四灵神功在攻击时有可能目标造成相当于自身力道300%的真实伤害

5、新增与道衍生死之交后可以获得黑衣僧袍1件

【调整】

1）适当加强了部分门派弱势以及冷门的六阶内功

2）调整了原有部分势力的奖励，具体为：

明教，独有商店新增内功圣火神功古谱

密宗，独有商店新增道具无骨舍利子

东瀛，独有商店新增内功中条一刀流

桃花源，独有商店新增道具九酿春酒

蓬莱派，领悟万剑归宗古谱时可获得道具剑气内丹和蓬莱剑袍的制作配方

正一教，独有商店新增道具正气符

备注：旧势力的调整需要重新开档才能体验到最新内容

3）七色台玩法最后三层难度大幅降低

【修复】

1）修复部分NPC内功效果失效的问题

2）修复其他已知的小问题

关于《武林志2》：

目前正在经历比较重大的迭代过程，剧情将进行重置（新的剧情策划小伙伴已经就位），程序正在更换最新版本的引擎致力于从底层优化卡顿不流畅的问题，并且为后面的战斗系统功能添加提供更好的平台，我们后面也会进行开发日志的更新来分享我们的进展。大家在体验1代新版本的同时烦请耐心等待更好的《武林志2》，非常感谢！