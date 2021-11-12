【稳定版本0.9.1.96/测试版本0.9.2.305】11.12更新公告

重置了Tab菜单

Tab菜单的重置同步到稳定版了。

在这次的重置中，我们先优化了这些地方

① 物品栏形式变化

在新的tab界面中，物品栏变成了滑动的模样，不再需要进行翻页的操作。

我们也优化了物品的分类，神通功法中气神剑阵几种属性被独立了出来，不再混淆在一起。

而在物品分类里，我们也额外增加了炼器材料的属性及阴阳的筛选。

② 系统界面的优化

因为有很多道友表示存档读档时很容易误操作，这次我们给存档栏和读档栏安排了两种不同的颜色。

另外我们在存档时也同时保存了现实时间，用来区分不同的存档。（顺便提醒一下大家不要熬夜修仙）

快速存档和快速读档的快捷键和档位也显示在了UI当中。

另外我们在游戏里也增加了分辨率和全屏窗口模式的切换功能，并且删除了陪伴了我们好久的unity自带分辨率选择弹窗。

③ 物品详情界面的优化

我们优化了物品详情界面的显示方式，缩小了物品详情的窗口大小，并且增加了词缀说明的功能，现在如果神通功法法宝等物品中有词缀的话，会将词缀的说明同步显示在物品详情的旁边。

但是比较遗憾的是，新的物品详情界面只能显示在游戏后期用ugui制作的新ui当中，一些老的以ngui制作的ui，比如交易、炼丹、练器的适配，就需要等这些ui重置了。

随着Tab菜单的重置，也有一些老的疑难杂症bug被修复了：

① 突然卡住的声望界面

② 用快捷键关闭tab菜单时物品详情会卡在界面上（当然在那些还没适配新物品详情的界面里这个bug还会存在）

③ 在当前背包页面没有空位的时候无法卸载装备

④ 音乐音效有时候关不掉

如果对新的UI有什么想要吐槽或补充的欢迎提供~

新的特殊人物立绘

我们完成了三个重要角色的形象重置。

分别是倪家大少和林家姐妹的立绘形象。

不过似乎好像老的存档还是只能见到他们的旧形象=。=

（好像也不太好做特殊处理）

本周碎碎念：

Tab菜单这个牵扯到超多地方的底层功能终于重置完成啦。

撒花。

在经历了头两天突击式bug修复和一周零散的小修复后（版本号从296刷到了304），应该把和tab有关的bug都修复得差不多了。

嗯……下一个要更新的是什么呢？

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游戏并未完成，现在尚处于抢先体验阶段，游戏内容还在不断的开发中，所以不可避免地会出现一些bug和内容缺失。

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