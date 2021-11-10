《古剑奇谭网络版 海外版》11月11日更新维护公告

各位仙家弟子：

《古剑奇谭网络版 海外版》将于2021年11月11日5:30进行例行停机维护。

“长携手”大区全服预计10:00开启。在维护期间，您将无法登录游戏。如果在预定时间内无法完成维护内容，开服时间也将继续顺延。

本次维护更新内容如下：

☆商城更新

通宝商城永久上架【雪沾衣】【访云间】【影刃】【玉律】【云诡】系列外装，双十一期间可享限时折扣！折扣时间：11月11日维护后~11月13日 23：59：59

通宝商城永久上架步影礼包【魅影潜踪】

礼包内含步影·惊潜影、挂饰·红阑角、挂饰·靡宁翼、挂饰·月似钩。双十一期间可享限时折扣！折扣时间：11月11日维护后~11月13日 23：59：59

☆斗法调整

铭锋论剑

铭锋论剑赛季末加速：明性见意四（2300分）以下时，铭锋论剑战阶分的获取速度增加。

斗势境界赛季末加速：当周斗心达2400，并且结算后斗势境界低于凌苍探月·三阶的，斗势境界将提升到凌苍探月·三阶，将在下次结算（10月21日）时生效。

☆秘境调整

履寒渊、傩巫遗迹秘境的【困难】难度，将在11月11日中午12时开启。

☆任务调整

优化渭川塬「炼制丹药·三」任务的引导逻辑。现在将在任务接取时而非任务完成时获得道具奖励“明道·初”。

☆数值调整

修复青云啸野和传道授业的任务中的历世任侠箱无法获取的问题。

引道内容更新：增加普通难度风雨惊涛、怀秀惊魂、傩巫遗迹、履寒渊。

引道奖励更新：普通难度中型团队秘境每周上限增加至8次，奖励增加第三档。

《古剑奇谭网络版 海外版》项目组

2021年11月10日