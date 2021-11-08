【1周年版本修复补丁】

修复了版本更新时如果在结算界面，可能会反复结算卡死的问题。 修复了某个版本下人物特质界面不出现的问题。 修复了某个版本下书籍购买后无效的问题。

-为了补偿部分遭遇bug的玩家，大幅提高了【公园】的【周年秘封庆典】的收益，让秘封组努力打工，买书学知识吧。

真的非常抱歉在大版本更新时出了BUG，我们已经连夜进行了排查修复！如果还有任何问题，请加群807649661或者发送邮件到569197085@qq.com 进行反馈，非常感谢您的支持与理解。