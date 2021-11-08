《巫女契约》 11月8日0.76版本更新公告

本次更新主要是新增了两个辅助角色，并且根据这两个角色确定了之后的美术标准。此外就是一些bug修复和数值调整，以及新增一些细枝末节的小功能。

下一次更新预计会重制影巫女入队的关卡；

此后本作预计更新的内容包括：

1.最后一名角色

2.老角色重绘

3.六个试炼关卡

4.每个角色六个（或以上）主动技能，通过试炼习得

5.建筑物强化、伤害型建筑等

6.武器强化等

7.药物制作等

8.最终BOSS关卡

在完成上述内容以后，巫女契约将结束主要内容开发，进入一段时间的运营阶段（例如和其他独游联动等）

本期详细改动内容如下：

新增内容

1.新增机制【回忆】，可以查阅浏览过的所有剧情

2.新增关卡【探索：诺亚0013】，该关卡通过异界之门解锁。

这个关卡实际上还不算完成，制作这个关卡的过程中发现了许多早期代码留下的问题，

修复这些隐藏漏洞花了大量时间，后续还会优化。

3.新增角色【神乐巫女·舞姬：玛莉希塔】，通过【探索：诺亚0013】解锁

4.新增角色【神乐巫女.歌姬：梅尔珂瑞】，通过【探索：诺亚0013】解锁

5.新增悔棋功能，最多可以返回5个回合前

6.【探索：格里高利2046】关卡增加通关条件横幅；清理各关卡通关条件使其保持统一

数值和机制调整

1.基于资源获取的增加，调高了游戏的整体难度

2.调整了开启异界之门所需的资源

3.加强了【探索：格里高利2036】的BOSS莎忒拉

其他调整

1.所有剧情都将允许跳过

2.调整技能显示顺序

3.调整探索关卡默认镜头位置

修复bug

1.修复第一次进入【探索：格里高利2036】未报幕bug

2.修复了资源【乌龟的壳】、【老蛇皮】在第二周才显示数据统计的bug

3.修复【史莱姆粘液】计数不正确bug

4.修复建设关卡bgm不正确bug，此前的0.755版本中会由于条件不正确而播放防守战的bgm

5.修复【探索：格里高利2036】地图的资源bug，此前部分位置会显示为虚空无法行走