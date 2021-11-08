2021年11月8日 更新说明

【体验调整】

1.新增内置修改器，仅供娱乐，使用修改器的角色无法获得熟练度。

2.装备、技能添加分组方案，现在可以在3个方案间任意切换。

3.新增拜访：拷打，可以拷打本阵营的俘虏：

①可以选择刑具，对俘虏使用；

②当俘虏被拷打屈服时，勒索必定会成功；

4.新增拜访：释放，主公可释放本阵营俘虏，太守可释放本城池俘虏。

5.锄奸可以选择对武将进行处决或收监关押，方便对其处置。

6.创角时默认不开启名将事件，有需要的可以自行开启。

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