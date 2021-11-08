【秘封旅行1周年更新】

【更新内容】
- 变更了西行寺的场景对话，将其还原到了最初版本。
- 在【公园】内新增了周年庆典的打工和娱乐。
- 在【学校】内新增了周年纪念的商品。
-注意藏品无法使用，即使多次购买也没有特殊效果。
- 下架了一些之前版本的藏品和打工娱乐选项。
- 在地图右下角新增了人物特质的选项。
-人物特质是能给秘封俱乐部各项活动带来收益的技能，可以通过悬浮查看每项特质的效果，习得某项特质后，对应图标会点亮。
- 在【学校】新增了书籍的购买选项。
-购买对应书籍后，会立即习得对应的技能，且不可重复购买。
-习得技能后，需要【关闭重新打开】大地图，方能点亮人物特质内的技能图标。
-在目前只开放了I级的技能，后续会在更新中逐渐追加。
【开发组留言】
- 关于点数商店，很遗憾地，在steam上架的游戏需要达到销量标准，才能开通点数商店功能，而秘封旅行没有达到，因此“个人资料功能受限”。如果鸽屋谷的下一个游戏有幸达到标准，我们会加装壁纸、表情等点数商品的。
- 近期由于受疫情影响，许多同人活动延期或终止，同时组员现实工作压力也随之增大。距离上一次更新已经过去很久了，我们感到非常抱歉。但我们会继续努力，不断更新，来呈现秘封这一主题的魅力，非常感谢所有支持我们的玩家。同时大家也记得做好个人卫生防范呀，我们下次再见！
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